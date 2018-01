Altafulla busca finançament per posar en valor les termes de la platja

L’Ajuntament ha fet arribar un avantprojecte al Ministeri d’Agricultura i esperen que s’inclogui als pressupostos de l’Estat

Actualitzada 18/01/2018 a les 22:05

La vil·la dels Munts

L’Ajuntament d’Altafulla ha decidit posar fil a l’agulla per consolidar, preservar i posar en valor les termes romanes ubicades a la punta del Fortí. La intenció és que el projecte pugui estar inclòs als pressupostos de l’Estat, per la qual cosa, i tal com destaca l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, «no hi ha res tancat, però esperem poder-lo tirar endavant».El conjunt és, possiblement, la part més desconeguda de la vil·la romana dels Munts amb una preservació molt precària, sempre condicionada pel pas continu de gent i pels efectes dels temporals. Actualment, a més, no hi ha cap tipus de senyalització que ofereixi al visitant informació descriptiva. Davant d’aquesta situació de deixadesa, el consistori ha redactat un avantprojecte d’adequació, document que ja té sobre la taula i ha fet arribar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. «Sembla que el Ministeri està molt interessat amb el projecte», puntualitza Alonso.Les actuacions, valorades amb un total de 308.688 euros (IVA inclòs), preveuen connectar la vil·la dels Munts amb el conjunt de les termes marines a través d’un pas, dividit en diversos trams i accessible per a persones amb mobilitat reduïda. En el primer, que unirà la vil·la amb la platja, es renovarà el paviment del passatge ja existent. A l’arena, on hi haurà senyalització tant pels Munts com per les termes, el passatge continuarà amb una passarel·la de fusta lleugerament elevada fins a arribar a les roques, on el camí es transformarà en un pas amb sauló. Arribats a la zona de les restes arqueològiques, primerament, el visitant passarà per la part frontal del búnker, construït durant la Guerra Civil i, finalment, s’arribarà a les antigues termes romanes. En aquesta zona, el projecte preveu la instal·lació d’una passarel·la de fusta ubicada entre les restes i el mar. A més, hi haurà senyalització, en la qual s’oferirà informació del conjunt per tal que els visitants puguin entendre les restes arqueològiques. Quant a accessibilitat, també s’adequarien les escales ja existents entre la zona de les termes i el passeig del Fortí. D’aquesta manera, es completaria el recorregut del pas de ronda litoral, tot evitant el pas directe de gent per sobre de les termes romanes, a més de dotar-les de valor.Pel que fa al conjunt, l’avantprojecte també preveu actuacions de protecció i preservació. Concretament, es planteja retirar la runa acumulada a l’interior de la part del caldarium (estança amb aigua calenta), a més de fer acabats de morter de cal i segellar els forats en les parts verticals més vulnerables. Paral·lelament, també es posa sobre la taula poder ampliar la zona excavada amb una intervenció en una zona que, actualment, no està treballada i en la qual podrien sortir a la llum noves restes.El projecte, que caldrà esperar per saber si s’acaba materialitzant, estima que s’actuaria en 1.175 metres quadrats i els treballs es finalitzarien en 6 mesos.Les termes romanes de la platja d’Altafulla formaven part de la vil·la dels Munts, construïda a partir del segle I dC. L’estructura està situada a peu de platja, sobre una zona rocosa, pràcticament a nivell del mar. De les restes, destaca un espai de planta rectangular que correspondria al caldarium, una estança amb aigua calenta. D’aquesta part de les termes es conserva, especialment, una banqueta que servia per circular i poder seure. Així mateix, en un altre dels murs, es preserva una fornícula que, probablement, allotjava una font o algun element escultòric. Del conjunt, també es preserven restes de pilars i altres estructures de sota terra. Així mateix, les termes disposaven d’estructures subterrànies per escalfar l’aigua.