Vila-seca cavalca al galop dels pura sang

El Parc de la Torre d’en Dolça acull les espectaculars curses hípiques del Cós de Sant Antoni

Actualitzada 17/01/2018 a les 20:12

Aquest diumenge, 21 de gener, Vila-seca celebrarà un dels actes més multitudinaris i, alhora, tradicionals de la Festa Major de Sant Antoni. Es tracta del Cós de Sant Antoni, la cursa de cavalls que se celebra al Circuit Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça.La cita, que té el reconeixement de la Generalitat com a Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, congrega cada any més de 10.000 persones arribades de tota la geografia espanyola. Això es deu al fet que les curses formen part del calendari oficial de competicions hípiques a l’Estat espanyol, juntament amb les que es fan a l’hipòdrom de la Zarzuela, a Madrid, a Sant Sebastià i a Sevilla.El tradicional Cós de Vila-seca ja se celebrava a finals del segle XIX, segons recull un pregó de l’any 1876. En aquella època les curses eren corregudes i jocs que van sorgir de manera espontània. Segons aquest document, per Sant Antoni les cavalleries es reunien a la Casa de la Vila un cop acabada la benedicció. Allà, el rector llençava una bandera enlaire i qui l’atrapava havia de sortir corrents, seguit per tota la resta de cavalleries. Tot plegat acabava esdevenint una cursa, que tenia com a premis un corder, pollastres, coques, cebes i alls. Els animals que hi participaven eren bèsties de tir, que no havien estat entrenades per a les carreres. Un altre moment destacat en la tradició de les curses a Vila-seca va succeir als anys vuitanta, quan un berguedà anomenat Saleta va introduir un cavall de pura sang en aquestes curses. Aleshores va començar una pugna entre els propietaris locals per fer participar cavalls més especialitzats que els cavalls de feines agrícoles.En l’actualitat, i des de l’any 2001, les curses hípiques, ja totalment professionalitzades, se celebren al circuit del Parc de la Torre d’en Dolça. S’hi disputen tres curses, la primera de les quals comença a les 12 del migdia. És el Premi Torre d’en Dolça, i cobreix una distància de 1.700 metres. En segon lloc es disputa la cursa Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, d’una distància de 2.500 metres. Per últim es corre la cursa Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres, que clou el Cós de Sant Antoni. Totes les curses es corren al galop i apleguen cavalls pura sang anglesos. En total, els corredors es disputen més de 25.000 euros en premis.Els assistents, a més de veure des de primera línia les espectaculars curses dels pura sang, també poden fer petites apostes i escollir els que per ells seran els cavalls guanyadors. L’ambient al Parc de la Torre d’en Dolça és festiu i familiar, i les dimensions del circuit permeten veure les curses sense aglomeracions, amb tota comoditat, convertint la competició hípica en un espectacle únic.L’entrada és gratuïta, i a partir de les onze del matí ja hi ha parades d’artesans. S’hi pot anar amb vehicle i aparcar a les zones habilitades, i també aparcar a Vila-seca i arribar-hi caminant en una passejada pel Raval de la Mar.