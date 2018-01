Reus presenta els pressupostos de 2018 amb la incertesa de recórrer de nou a la qüestió de confiança per manca de suport

Els comptes, de gairebé 320 MEUR per enguany, redueixen deute, però també retallen les inversions a la meitat

Actualitzada 18/01/2018 a les 14:30

Previsió d'ingrés extraordinari d'1,4 MEUR

Uns pressupostos «exemple de tocar de peus a terra»

Reus ha presentat els pressupostos de 2018, que s'eleven a 319,8 milions d'euros -amb una mínima rebaixa de l'1% respecte els del 2017. El cop d'estisores s'ha donat en la partida d'inversions que, respecte el vigent pressupost municipal, s'ha reduït a la meitat, quedant en els 3 milions i escaig d'euros. L'Ajuntament ho atribueix al fet que s'ha volgut eixugar deute, i que aquesta és la seva prioritat. Així, d'un any a l'altre la reducció de deute prevista és de 16 milions -de 229 milions a 213-, amb una ràtio d'endeutament que, per primer cop, des del govern de l'alcalde Carles Pellicer, queda per sota del 75%. El govern en minoria format pel PDeCAT, Esquerra i Ara Reus podria haver de recórrer de nou a la qüestió de confiança -tal com va haver de fer per tirar endavant els comptes del 2017- si no aconsegueix el suport de grups a l'oposició, una possibilitat, ara mateix, força remota. «El pressupost no és un expedient tancat, estem oberts a qualsevol suggeriment», ha afirmat el regidor d'Hisenda, Joaquim Enrech.Enrech ha volgut treure ferro a aquest dilema que plana sobre l'aprovació dels pressupostos i s'ha centrat en què els comptes es portaran a comissió informativa el pròxim dilluns i aniran al ple ordinari del dijous 25 de gener. «La nostra voluntat és presentar l'expedient de pressupostos al ple per a la seva aprovació, a partir d'aquí ja veurem com es desenvolupa i, en funció dels resultats, l'alcalde ja decidirà què fer», ha dit Enrech. «L'expedient no està tancat, s'ha traslladat tota la informació als grups i estem a expenses de suggeriments i propostes; tenim la porta oberta a modificar-lo, si és raonable fer-ho», ha afegit.El pressupost consolidat del 2018 és de 319,8 milions d'euros, dels quals 110 milions són el pressupost de l'Ajuntament, 7,1 milions corresponen als organismes autònoms i 211 milions pertanyen a les empreses municipals, entre les quals s'hi inclou l'Hospital sant Joan de Reus -malgrat el conveni anunciat per la Generalitat, el consistori hi destina, com cada any, una partida que gairebé representa la meitat del pressupost consolidat. Així, la partida del 2018 del Grup Salut s'ha fixat en els 156 milions d'euros -és l'única societat municipal que redueix pressupost respecte els comptes del 2017, en concret, en un 3,5%.Amb caràcter excepcional, els pressupostos municipals inclouen una previsió d'ingressos que no tindrà continuïtat en exercicis posteriors. Es tracta d'una quantia d'1,4 milions d'euros, obtinguts per una major recaptació de l'IBI -a conseqüència de la regularització cadastral feta pel Ministeri d'Hisenda- i la devolució de l'IVA de Sirusa -Servei d'Incineració dels Residus Urbans SA. Part d'aquests ingressos extraordinaris es destinaran als Jocs del Mediterrani -180.000 euros-, a Reus, ciutat de la Música 2018 -175.000 euros-, a inversions -215.000 euros- o al fons de contingència -500.000 euros, entre d'altres despeses.En matèria d'ingressos, destaca l'increment del nou Contracte programa signat amb el Departament de Benestar Social i el reforç de les polítiques socials d'atenció a les persones -per un total de 813.000 euros. I en l'apartat de despeses, la despesa en personal de l'Ajuntament creix un 4,4% respecte el 2017, amb 1,4 milions més i arriba als 33,8 milions. Les inversions cauen als 3,4 milions i el deute s'eixuga dels 229 milions a tancament de 2017 als 213 milions a 31 de desembre de 2018 -una reducció de 16 milions. Des del consistori es destaca que en els últims sis anys no s'ha incrementat la pressió fiscal.«Aquest pressupost de l'Ajuntament del 2018 són un exercici de rigor, de realisme i de tocar de peus a terra, i exemple de contenció i bona gestió», ha declarat el regidor d'Hisenda aquest dimecres. El regidor ha remarcat l'atenció a les persones, la projecció de ciutat i la reducció del deute com les principals prioritats sobre les quals pivoten els comptes del 2018. «Creiem que és un expedient que podem portar a votació perquè és perfectament assumible pels grups municipals, als quals ja se'ls vam enviar el contingut de l'expedient i quedem pendents de les propostes que ens puguin fer», ha conclòs Enrech.