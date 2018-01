Les 'Chicas de Oro' tornen a l'acció a La Canonja

Presentaran la seva nova obra de crítica social aquest diumenge

Les reivindicatives 'Chicas de Oro' tornen a l'acció aquest diumenge, 21 de gener, a l'Escola de La Canonja. Aquestes senyores tan eixerides tornen a la ciutat per presentar el seu nou espectacle 'Lo tuyo es puro teatro'. Al seu vídeo de retorn asseguren que a l'espectacle «riurem, ballarem, cantarem i farem crítica social».El curset de teatre que arrancava de la mà de l'educador social Francis Montero, ara fa 19 anys al casal de la gent gran de La Canonja, torna per revolucionar el municipi amb una proposta irresistible per als amants del teatre.