La baixada de carretons obre la Festa de Sant Sebastià de la Canonja

Grans i petits s'han llençat carrer avall i a gran velocitat amb els trastos

Actualitzada 18/01/2018 a les 20:51

La tradicional baixada de carretons ha donat el tret de sortida a la Festa Major d’hivern, en honor al seu patró Sant Sebastià. Grans i petits s'han llençat carrer avall i a gran velocitat amb els trastos ideats amb originalitat. Els actes continuaran el divendres amb un concert de cant gregorià a l’Església de Sant Sebastià i a la nit l’Orquestra Cimarrón serà l’encarregada de posar la música durant el ball que hi haurà al Poliesportiu Municipal.El dia principal de la Festa Major, el dia de Sant Sebastià serà el més tradicional i popular amb la Missa, la processó pels carrers de la part alta, la ballada de sardanes i els gegants Bià i Esperança que acompanyaran el seguici. Divendres a la tarda hi haurà el correfoc infantil amb els Diables de la Canonja. Tot seguit hi haurà el concert de Festa Major amb l’Orquestra Maravella que un any més ens acompanyarà també durant el ball de la nit del dia 20 de gener. El diumenge es farà l’exposició canina al parc al voltant del cementiri.