Investiguen per agressió sexual un dels detinguts per retenir una dona en un pis de Salou

Els altres dos arrestats han quedat en llibertat després de declarar a comissaria per un delicte de detenció il·legal

Actualitzada 18/01/2018 a les 14:05

Els Mossos investiguen per agressió sexual a un dels homes detinguts, ahir dimecres, per presumptament retenir una dona contra la seva voluntat en un pis de Salou. Es tracta d'un home de 28 anys i de nacionalitat espanyola que, segons nous detalls que han transcendit sobre el cas, no tenia cap relació sentimental prèvia amb la víctima i compta amb 10 antecedents policials. Els Mossos d'Esquadra han confirmat avui dijous que aquest és l'únic dels tres individus que roman detingut, ja que els altres dos han quedat en llibertat després de declarar a comissaria. L'alliberament de la dona es va poder dur a terme gràcies a l'avís donat per una persona que es va presentar a la comissaria d'Arenys de Mar i no hi havia cap arma al pis en el moment de la lliberació.Els Mossos van desplegar un ampli dispositiu policial amb agents armats el migdia d'ahir dimecres al carrer Barcelona de Salou, ja que van rebre l'avís que hi hauria una dona retinguda en un pis d'aquesta via. L'operació policial es va iniciar arran d'un avís inicial que els va arribar a través d'una persona que es va presentar a la comissaria del cos d'Arenys de Mar.Els agents van entrar, sense impediments rellevants, a l'habitatge, on van localitzar la dona sana i estàlvia, a la qual van poder alliberar. Segons han informat fonts de la investigació, en el moment de l'alliberament de la dona no es va trobar cap arma.La policia autonòmica va detenir també tres homes, de 28, 34 i 55 anys com a presumptes autors d'un delicte de detenció. Després de prendre'ls declaració, el detingut més jove està sent investigat per un delicte d'agressió sexual, mentre que els altres dos van quedar en llibertat.L'home que continua detingut té un total de deu antecedents policials. Es preveu que l'individu passi a disposició judicial demà divendres, 19 de gener, investigat per un delicte de detenció il·legal i agressió sexual.