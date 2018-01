Inaugurada la renovació i l'ampliació del Pavelló Municipal d'Esports de Vila-seca

Es tracta del primer equipament dels Jocs Mediterranis que ha estat inaugurat

Ahir a la tarda, en el marc de la Festa Major d’Hivern de Vila-seca, va quedar inaugurada la renovació i l’ampliació del Pavelló Municipal d'Esports. La inauguració va anar a càrrec de l’alcalde de Vila-seca i president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, juntament amb el regidor d'Esport de l’Ajuntament de Vila-seca, Francisco Almazán; el director executiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, Víctor Sánchez; el conseller de l'Ajuntament de Tarragona i comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor i els presidents de les entitats esportives usuàries del pavelló: el Patí Club Vila-seca, el Club Hoquei, el Club Handbol i el Club Vila-seca Futbol Sala.Tots ells van descobrir la placa inaugural i, després dels parlaments a la pista poliesportiva, el públic assistent va poder gaudir de l'exhibició i desfilada del grup de show del Patí Club i el Club Hoquei i van assistir a l'entrenament del Club Handbol Vila-seca.Tal i com va destacar l’alcalde de Vila-seca i president de la Diputació, Josep Poblet, «amb l'ampliació i renovació d'aquest Pavelló, l'esport a la nostra ciutat apunta cap a l'excel·lència», afegint que «el Pavelló es troba al Campus Educatiu i Esportiu de Vila-seca, un espai afortunat que és un tresor d’edificis dedicats a l’esport i a la formació».El recent estrenat equipament esportiu, amb prop de 4.000 m2 de superfície, va ser rehabilitat íntegrament per tal d'adequar-lo a la normativa vigent pel que fa a funcionalitat, eficiència de les instal·lacions, accessibilitat i seguretat d'ús, així com la millora i substitució dels revestiments, acabats i serveis interiors. D'altra banda, es va cobrir i ampliar la pista annexa, es remodelà tot el paviment i es va construir un porxo perimetral com element d'unió i circulació entre els dos espais. El cost total de l'actuació va ser d'1.326.920 euros, finançats per la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Vila-seca.Cal recordar que aquest equipament esportiu acollirà les competicions esportives de lluita grecoromana i lliure dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.