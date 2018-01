El TSJC rebaixa la pena de presó a l'acusat del crim de Montblanc

El tribunal accepta parcialment un recurs d'apel·lació de l'advocat de Jaume Solsona i entén que cal donar més pes a l'atenuant de l'alcoholèmia, l'alteració psíquica i la reparació del dany

Actualitzada 18/01/2018 a les 16:29

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat la pena de presó imposada a Jaume Solsona, condemnat a 15 anys, la pena màxima per homicidi, pel conegut crim de Montblanc, en què una montblanquina va morir asfixiada i cremada viva. La rebaixa és de mig any de presó. Arran un recurs d'apel·lació de la sentència -dictada el 12 d'abril del 2017-, interposat per l'advocat defensor de Solsona, el TSJC -que ha acceptat parcialment el recurs-, entén que l'atenuant de l'alcoholèmia, l'alteració psíquica i la reparació del dany no quedava prou reflectit en la pena imposada. En el seu recurs, la defensa sostenia que no es pot imposar la pena màxima per homicidi amb la idea de «compensar» l'existència d'un atenuant i dos agreujants, ja que això comporta «ignorar» l'atenuant de l'embriaguesa. D'altra banda, però, el tribunal desestima la supressió dels agreujants -de superioritat i d'aprofitament de les circumstàncies de lloc i temps-, i no accepta cap altre argument del lletrat del condemnat. Així, la pena queda finalment fixada en els 14 anys i 6 mesos de presó, segons resol el TSJC.