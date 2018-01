Best Hotels eleva a 4 estrelles quatre hotels i prepara el Best Cap Salou

El grup incrementa la categoria del Best Siroco, Best Marítim, el Best Da Vinci i el Best Sant Diego

El grup hoteler Best Hotels ha enderrocat part de l’antic recinte de l’hotel Best Cap Salou i està duent a terme obres per construir una nova zona lúdica als terrenys. L’objectiu de la cadena hotelera és aconseguir que l’establiment passi de les tres estrelles actuals a les quatre, tal s’ha fet en quatre hotels més l’any passat.Best Hotels està duent a terme una ambiciosa obra a l’hotel Cap Salou. Hi construeix l’espai de lleure Splash Cap Salou, un complex de piscines amb tobogans, a més d’una zona de relax, hamaques i el corresponent snack bar. L’objectiu, segons ha informat el grup hoteler a Diari Més, és aconseguir la quarta estrella de cara al pròxim hivern.L’hotel de Cap Salou se sumarà als quatre establiments de la cadena als quals ha incrementat la categoria, de les tres a les quatre estrelles: el Best Siroco (Benalmàdena), Best Marítim (Cambrils), Best Da Vinci i Best Sant Diego (ambdós de Salou). Actualment, el 85% de la cartera, 27 hotels, són de 4 i 5 estrelles.«La raó de ser de Best Hotels és la satisfacció dels nostres clients. Per tant, seguim apostant fort pels processos de millora contínua, sempre pensant en el màxim confort i benestar dels nostres hostes i amb l’objectiu de continuar sent un referent pel que fa a la qualitat i saber fer en un mercat tan exigent», ha explicat Ramon Vernet, conseller delegat de Best Hotels.La cadena ha realitzat una reforma integral del Best Marítim (Vilafortuny-Cambrils), on ha creat nous espais com la zona spa amb piscina, sauna, bany turc i una sala fitness, així com un Premium lounge de 1.000 metres quadrats, entre molts altres nous serveis.La cadena ha realitzat un complet procés de reforma també al Best Sant Diego. Ha renovat les habitacions, ha incorporat totes les novetats tecnològiques a l’establiment i ha estrenat un espai gastronòmic amb «cuina en directe», entre altres. Finalment, al Best Da Vinci, el grup hoteler ha millorat les habitacions i ha incorporat un parc infantil, així com un complet programa d’animació per a tota la família i un restaurant, també, amb «cuina en directe».