Associacions de transport públic rebutgen el desmantellament de la línia fèrria entre PortAventura i Cambrils

El Ministeri de Foment ha confirmat que tancarà el tram un cop entri en servei el Corredor del Mediterrani

Actualitzada 18/01/2018 a les 18:18

La Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) i l'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) han alertat aquest dijous dels inconvenients de desmantellar el tram de la línia de ferrocarril entre PortAventura, Salou i Cambrils. En resposta parlamentària al diputat Fèlix Alonso, d'En Comú Podem, el Ministeri de Foment ha confirmat que tancarà i desmuntarà aquesta via, de forma immediata, un cop entri en servei el Corredor del Mediterrani -al llarg d'aquest 2018-. Les dues entitats de transport públic han denunciat en un comunicat la «passivitat» de les administracions davant l'amenaça que suposaria el tancament de la primera línia de rodalies a Catalunya «en democràcia». A més, les organitzacions han recordat que el projecte de conversió de la línia a tren-tramvia, el conegut TramCamp, només és viable si s'aprofiten trams de la infraestructura actual, però no si es desmantella la línia per complet.Amb l'entrada en funcionament de la variant ferroviària entre Vandellòs, el nus de Vila-seca i l'estació de Perafort del Corredor Mediterrani, l'actual via de costa seria desmantellada entre PortAventura i Cambrils, atenent les manifestacions realitzades pel Ministeri de Foment. Segons la pdf.camp i la PTP, això impediria la seva conversió progressiva en un servei públic de tren-tramvia, tal com s'havia anunciat.Les entitats han advertit que la pèrdua de l'actual corredor ferroviari resultaria irreversible. «Si el servei desapareix, també ho farà la demanda actual i, si les vies són aixecades, serà molt més car reposar-les», han lamentat. Al seu parer, seria desitjable la reconversió ràpida i progressiva cap a tramvies i vies semaforitzades a les vies urbanes. «Tot el que s'aparti d'aquesta dinàmica de manteniment i reconversió posterior no són més que promeses buides que, tan aviat com els vehicles motoritzats hagin ocupat l'espai de la via actual, seran aparcades sine die», han advertit.Les dues organitzacions han recordat que, d'acord amb la llei estatal 38/2015 del Sector Ferroviari, la Generalitat pot assumir l'explotació d'aquesta infraestructura ferroviària si aquesta queda desafectada per part del Ministeri de Foment, però n'ha de sol·licitar el traspàs oficialment. A més, d'acord amb la llei ferroviària catalana 4/2006, és la Generalitat la competent dels tramvies interurbans que discorrin per més d'un municipi íntegrament a Catalunya, i no els ajuntaments. A menys de sis mesos de la desafectació de la línia, han lamentat que el Ministeri de Foment hagi assegurat que no li consta cap petició de la Generalitat en aquest sentit.D'altra banda, la pdf.camp i la PTP han considerat que «resulta incomprensible la connivència dels ajuntaments de Salou i Cambrils que afronten l'amenaça de pèrdua definitiva de la connexió ferroviària directa des dels seus centres amb Port Aventura i Tarragona». Segons han avisat, això perjudicaria la mobilitat dels seus residents i dels visitants que actualment arriben en tren, aproximadament uns 675.000 usuaris anuals.Cal recordar que, amb l'entrada en servei de la nova variant ferroviària, les estacions urbanes de Salou i Cambrils quedaran fora de servei i, com a alternativa, els usuaris de la zona podran utilitzar la nova estació construïda als afores de Cambrils, o bé, la del Camp de Tarragona. Al seu torn, el tram Tarragona-PortAventura es mantindrà, però el baixador del parc temàtic quedarà com un 'cul de sac'.