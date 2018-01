Valls viurà la 37a Gran Festa de la Calçotada el proper 28 de gener

Mostres i concursos inundaran places i carrers

Actualitzada 17/01/2018 a les 15:47

Valls ja ho té tot a punt per celebrar, diumenge de la setmana vinent, 28 de gener, la 37a edició de la Gran Festa de la Calçotada, un esdeveniment que marca el tret de sortida a la temporada alta de calçotades. Anualment, prop de 35.000 persones visiten Valls per viure aquesta festa, que se celebra l’últim diumenge de gener, i se serveixen prop de 3.500 degustacions. A partir de les deu del matí, els carrers i les places de Valls seran escenari de diversos actes, amb cercaviles, la mostra de danses de carrer i, sobretot, activitats que giren entorn als calçots. En aquest sentit, a la plaça de l’Oli es faran les demostracions de coure calçots; a la plaça del Blat, el 31è Concurs de Cultivadors de Calçots i el 27è Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls, amb demostracions de com es fa la típica salsa.A partir de la una del migdia, a les places de l’Oli i de la Zeta hi haurà la degustació popular i, a la mateixa, hora, es donarà el tret de sortida a l’esdeveniment més esperat: el 33è Concurs de Menjar Calçots, amb l’objectiu de conèixer la xifra màxima de degustació de calçots en un temps determinat, i altres actes. Se celebrarà, com cada any, al Pati.