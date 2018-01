Suspesos els Tres Tombs de Vila-seca pel fort vent

L'espectacle Heavy per Xic's d'aquesta tarda s'ajorna a la setmana vinent, mentre que la carpa Al Circ dels Somnis es traslladarà a l'Envelat

Actualitzada 17/01/2018 a les 12:14

El fort vent que bufa aquest dimecres 17 de gener al Camp de Tarragona ha obligat a suspendre els Tres Tombs de Vila-seca. El tradicional esdeveniment havia de celebrar-se a partir de les 12.15h amb inici al carrer de la Riera i tot seguit un itinerari per diversos carrers del municipi. Per altra banda, l'espectacle Heavy per Xic's, programat per les 6 de la tarda d'aquest dimecres en el marc de la Festa Major d'Hivern de Vila-seca, s'ha ajornat a la setmana vinent.L'espectacle infnatil s'havia de dur a terme a la carpa anomenada 'Al Circ dels Somnis', instal·lada al Parc de la Riera per acollir els actes de la Festa Major d'Hivern. Precisament aquesta carpa es traslladarà a la zona de l'Envelat a causa de les condicions meteorològiques adverses. En el nou indret hi posaran sauló i el compactaran per poder tenir un terra millor.