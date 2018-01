L'abat de Poblet dona el tret de sortida de la Festa Major de Vila-seca

Octavi Vilà va destacar la figura de Sant Antoni, exemple del respecte als homes i a la natura

Actualitzada 17/01/2018 a les 09:18

L’abat de Santa Maria de Poblet, Octavi Vilà, va pronunciar ahir al vespre el pregó de la Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca. L’acte, que es va celebrar a l’Auditori Josep Carreras, va comptar amb una nodrida presència de representants polítics, així com de la societat civil del municipi.Vilà, que va ser presentat per l’alcalde Josep Poblet com «un tarragoní de soca-rel», va desglossar en el seu parlament els trets biogràfics de Sant Antoni, a qui va definir com «un home equilibrat i gran humanista». L’abat de Poblet va detallar que, tot i ser conegut popularment com el patró dels animals, Sant Antoni va ser un dels pares del monaquisme, sent un asceta de gran influència.Octavi Vilà, llicenciat en Geografia i Història, diplomat en Biblioteconomia i Documentació, batxiller en Filosofia i Teologia i màster en Teologia Sistemàtica, i abat de Poblet des del 2015, va expressar la necessitat de seguir l’exemple del sant pel que fa al respecte als homes i les dones, als animals i a la natura. A més, va afegir Vilà, «tot i que no són temps fàcils en molts aspectes, cal que tots plegats fem un esforç per establir ponts de diàleg, cercar la concòrdia i establir un marc de convivència».L’abat també va tenir un record per tres vila-secans vinculats a la vida monàstica, i que la van exercir des dels càrrecs més elevats: Bernat Calvó i Fra Bonanat, que van ser abats de Santes Creus, i l’Abat Torrell, que ho va ser de Santa Maria de Poblet.