Enxampada intentant pagar amb un bitllet fals de 50 euros a una botiga de Tarragona

La dependenta va sospitar del bitllet, que posteriorment els Mossos d'Esquadra van comprovar que era fals

Actualitzada 17/01/2018 a les 13:46

Comprovar bitllets falsos amb el mètode 'toqui, miri, giri'

Una veïna de Tarragona de 38 anys va ser enxampada, el vespre d'ahir dimarts 16 de gener, intentant pagar amb un bitllet fals en una botiga de la ciutat. Els fets es remunten a les 20.23h en un comerç de la zona de l'avinguda Vidal i Barraquer, on la dona va intentar pagar la seva compra amb un bitllet de 50 euros fals.La dependenta que va atendre la dona va sospitar de seguida del bitllet, que tenia una zona més brillant de l'habitual. La noia va comprovar la veracitat del bitllet amb el rotulador especial per aquesta tasca, moment en què va confirmar les seves sospites.Una patrulla de Mossos va acudir a la botiga i va identificar la persona, a qui van trobar un segon bitllet de 50 falsificat. Els agents van poder esbrinar de seguida que es tractava de bitllets falsos a través del tacte. La tarragonina va quedar detinguda per un delicte de falsificació de moneda i va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Tarragona, que va decretar la seva llibertat.Els Mossos d'Esquadra han recordat, a través de les xarxes socials, el mètode pel qual els ciutadans poden comprovar la veracitat dels bitllets d'euro. Es tracta del mètode 'toqui, miri, giri'.En primer lloc, cal tocar el bitllet, ja que estan fets de paper i en relleu i es produeixen amb processos d'impressió especials que els doten d'un tacte inconfundible. En segon lloc s'ha de mirar el bitllet a contrallum, de manera que es poden apreciar la finestra i la marca d'aigua amb retrat i el fil de seguretat. Per últim cal girar el bitllet. La banda platejada mostra un retrat d'Europa dins d'una finestra transparent i el número verd produeix un reflexe metàl·lic que es desplaça verticalment.