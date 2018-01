Els trens Tarragona-Castelló del Corredor tindran limitada la velocitat

Així ho assegura la campanya pel Corredor Mediterrani impulsada per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), que publica en el seu web elcorredormediterraneo.com els motius d'aquesta limitació

Els trens del tram entre Tarragona i Castelló tindran limitada la seva velocitat i no podran assolir l'alta Velocitat de 300-350 km/h, malgrat que la plataforma serà d'ample internacional.Així ho assegura la campanya pel Corredor Mediterrani impulsada per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), que publica en el seu web elcorredormediterraneo.com els motius d'aquesta limitació de velocitat.El tram entre Tarragona i Castelló és «vital» per al Corredor Mediterrani perquè el seu desenvolupament afectarà tot el traçat i determinarà el temps de viatge entre «la segona i la tercera ciutats d'Espanya», no obstant això es quedarà sense AVE pròpiament dit, segons afirmen.La campanya indica que la plataforma serà d'ample internacional, però els trens que hi circulen no podran arribar als 300-350 km/h de l'Alta Velocitat, cosa que suposarà una limitació de velocitat respecte a l'AVE, no així per a les mercaderies que sí que podran circular a la seva velocitat màxima.Aquesta limitació de velocitat es deu al fet que la infraestructura actual no es va projectar per a AVE, en concret no es va idear amb ràdios de via de l'ordre de 6.000 metres, no està electrificada amb 25.000 V. c/a, sinó amb 3.000 V. c/c., no té la distància entre eixos de via ni les distàncies als pals de catenària requerits per a l'AVE, i manca del sistema de seguretat ERTMS, encara que s'instal·larà posteriorment.Aquestes raons porten a la campanya pel Corredor Mediterrani d'AVE a afirmar que no s'està construint realment una nova plataforma AVE entre Tarragona i Castelló, i que encara que en un futur circulin trens AVE, ho faran per sota de la velocitat per a la qual estan preparats.Des de elcorredormediterraneo.com exigeixen la doble plataforma d'ample internacional i l'alta velocitat real per a tot el traçat del Corredor Mediterrani «sense excepció».La campanya, que recull firmes per reivindicar la infraestructura i fa un seguiment de l'estat de les obres, insisteix en la unitat d'empreses i ciutadans per «assegurar la seva culminació el 2025».