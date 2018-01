El grup de Cs demana abordar d'urgència els plans ferroviaris a Salou

Vol abordar l’estat del projecte del Tramcamp davant la confirmació de Foment de no haver rebut petició de traspàs de les vies

Crítiques també a Cambrils

El grup municipal de Ciutadans a Salou ha instat a l’equip de govern a abordar de manera urgent l’estat sobre el projecte de tramvia –tan reivindicat durant anys– que hauria de comunicar la capital de la Costa Daurada amb PortAventura, Vila-seca, Cambrils i Tarragona.La regidora de la formació taronja a Salou, Reyes Pino, ha registrat una sol·licitud per tractar, urgentment, aquesta qüestió en la pròxima reunió de portaveus. Ho ha fet després que el Ministeri de Foment hagi confirmat que no té constància que ningú hagi sol·licitat el traspàs de les vies, un cop siguin desmantellades. Aquest hauria de ser el pas previ, tal com ha publicat Diari Més, per començar a treballar en el projecte de tren lleuger.Reyes Pino considera «urgent» donar una resposta a la necessitat de transport públic dels ciutadans i, per tant, «definir la comunicació entre Salou, Vila-seca i la resta de municipis veïns», després que el Ministeri de Foment negui haver rebut la demanda de traspàs. Així mateix, Pino recordava ahir –amb un comunicat públic– que la formació taronja ja va denunciar «l’error de l’alcalde, Pere Granados, en desestimar la proposta del Ministeri de Foment de crear una nova estació de tren a uns 500 metres del baixador de PortAventura a canvi del projecte del TramCamp de la Generalitat, projecte que acumula un retard que afectarà la vida diària de tots els salouencs».Ciutadans també ha criticat la manca de control sobre el futur de la xarxa ferroviària per part del govern local a Cambrils. El portaveu municipal de Cs a Cambrils, Imanol Rico, ha recordat l’equip de govern «la necessitat d’executar el projecte de l’avinguda Charles Darwin per adequar els accessos del municipi amb la nova estació de trens de Cambrils. S’han de tenir en compte zones d’aparcament i una línia de transport públic eficaç per no deixar incomunicats als veïns amb l’estació». «Per connectar els municipis amb l’estació, cal l’adequació de l’avinguda de l’Esport que Josep Poblet es va comprometre a finançar», finalitza Rico.Tot plegat ha estat conseqüència de l’alerta feta pública per l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, entitat que sosté que la posada en marxa d’un tramvia a les actuals vies de tren s’hauria de fer de forma simultània a l’entrada en funcionament del Corredor Mediterrani, cosa que no s’està fent.