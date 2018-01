Salou es quedarà sense estació i els viatgers hauran d'anar a Vila-seca

La PTP alerta que el nou Corredor Mediterrani deixa sense enllaços amb l'ample europeu a la capital de la Costa Daurada, PortAventura i a la ciutat de Tarragona

La posada en marxa del nou Corredor Mediterrani ferroviari de la línia València-Tarragona i el consegüent desmantellament de les vies actuals suposarà deixar Salou sense estació de trens i sense servei ferroviari, segons els plans actuals del Govern de l’Estat. El baixador de PortAventura, lluny de convertir-se en una estació, quedarà en un «cul de sac» ferroviari.El Ministeri de Foment ha confirmat que desmantellarà les vies de tren entre Cambrils i PortAventura i nega que tingui «cap petició formal per traspassar la línia», pas que hauria d’haver fet la Generalitat per posar en marxa un metro de superfície –un tramvia– que connecti les principals poblacions de la Costa Daurada i Tarragona. Foment ha respost així a la pregunta parlamentària formulada pel diputat d’En Comú-Podem Fèlix Alonso. Per la seva banda, des del Departament de Territori de la Generalitat s’ha assegurat a Diari Més que la petició de cessió de la línia està feta.L’Associació per a la Promoció del Transport Públic alerta de gravíssima situació en què quedaran aquestes poblacions si es desmantella la via del tren sense tenir en marxa el projecte de tramvia. «És la pitjor notícia que podíem esperar perquè confirma que no hi ha projecte aprovat per mantenir en servei les vies i que no hi ha acord institucional, això significarà la suspensió del servei», alerta Ricard Riol, president de la PTP.El desmantellament de les vies del tren entre Cambrils, Salou i PortAventura pot començar ja aquest any, si es compleixen les previsions del Govern de posar en proves el nou Corredor Mediterrani. «La transició d’una via de tren a tramvia ha de ser progressiva per no perdre el servei, però ningú es dóna per al·ludit. Si es desmantella la via i no s’ha començat a treballar en el nou tramvia, hi haurà tot un territori en aquests municipis molt costós d’urbanitzar. Ningú voldrà fer-ho», explica Riol. «S’ha de tenir en compte que, quan es treu tensió d’una línia, el coure desapareix», afegeix, tot apel·lant als inevitables robatoris d’aquest material que pateix la xarxa ferroviària.A efectes pràctics, l’entrada en servei del nou Corredor Mediterrani i el desmantellament de la via actual obligarà als viatgers de Cambrils a utilitzar la nova estació construïda al costat de l’autopista i els de Salou hauran d’agafar el tren a l’estació de Vila-seca, perquè l’estació de PortAventura quedarà en un «cul de sac».Riol ha carregat contra els ajuntaments de Cambrils i Salou per, segons ell, el poc coneixement que tenen dels plans de Foment i la poca pressió que han fet sobre les administracions competents.«No s’entén aquesta fe que té l’alcalde de Salou, Pere Granados, en l’estació de PortAventura, perquè no està justificada. L’estació de PortAventura està encarada a la ciutat de Tarragona i no té ni els enllaços amb el nou Corredor Mediterrani ni l’ample europeu, serà una via morta, a no ser que facin una llançadora. Quan es desmunta una via de tren, no es pot aspirar a tenir els mateixos trens d’abans», destaca Riol.Les crítiques van adreçades també a l’Ajuntament de Cambrils, població que sí que tindrà estació de tren al nou Corredor Mediterrani, però ben allunyada del nucli urbà. «Cambrils té una sensibilitat nul·la. Que expliqui l’Ajuntament d’on traurà els diners per urbanitzar tantes hectàrees, si no ho fa la Generalitat. Hi ha experiències similars en altres ajuntaments d’Espanya que han trigat anys a urbanitzar», diu Riol.El projecte de posar un marxa un tramvia per aprofitar les vies de tren que quedaran sense servei entre Cambrils i PortAventura l’hauria d’executar la Generalitat de Catalunya que, el 2016, va anunciar la licitació de l’estudi previ. Des del Departament de Territori es confirmava ahir a Diari Més que aquest estudi previ encara s’està duent a terme. De confirmar-se els pitjors auguris que ve anunciant la PTP, l’actual via de tren entre Cambrils i PortAventura començarà a desmantellar-se a molt curt termini –enguany–, però la Costa Daurada trigarà anys a veure circular un tramvia. La gestió feta pel territori sobre la xarxa ferroviària ha estat, segons la PTP, «nefasta», perquè, a més, deixa la ciutat de Tarragona sense Euromed.«La capital no tindrà Euromed, just l’any dels Jocs Mediterranis, ni tramvia, però sí mercaderies que passaran per on passen. Tarragona té la pitjor planificació ferroviària de Catalunya», sentencia Riol.