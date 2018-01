Els Mossos alliberen una dona retinguda a un pis de Salou

La policia deté a tres homes de 28, 34 i 55 anys per detenció il·legal

Actualitzada 17/01/2018 a les 18:05

Els Mossos d'Esquadra han alliberat una dona que estava retinguda en contra de la seva voluntat a un pis de Salou, entre els número 50 i 60 del carrer Barcelona. La policia ha detingut també a tres homes per un presumpte delicte de detenció il·legal. Tots ells veïns de Salou i de 28 (de nacionalitat espanyola), 34 i 55 anys. El cos policial informa que la investigació continua oberta per esclarir els fets.Per practicar les detencions els Mossos han tallat al trànsit part del carrer Barcelona de Salou i han muntat un ampli dispositiu amb agents armats. Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) s'han desplaçat al domicili, situat al carrer Barcelona, després de rebre informació sobre la situació d'aquesta dona aquest mateix migdia, pels volts de les 13.05h. Segons apuntava la policia, els agents han rebut una informació sobre una possible dona retinguda a un domicili i en verificar els fets han desplegat diverses unitats.Els agents han entrat, sense impediments rellevants, a l'habitatge, on han localitzat la dona, sana i estàlvia.Se li ha fet una primera atenció mèdica -presentava un quadre de crisi d'ansietat, però a simple vista, cap afectació remarcable- i ha estat traslladada a un hospital. Hores d'ara es desconeix quant temps portava retinguda, en quines condicions, i la relació existent entre la dona i els detinguts -és a dir, si es podria tractar d'un cas de violència de gènere, en el supòsit que hi hagués lligams de parentiu o sentimentals.La policia cièntifica i diversos agents estan registrant a fons l'habitatge on han trobat a la dona i han traslladat els detinguts a la comissaria per agafar-los declaració.