Un ferit en bolcar amb el seu vehicle a Aiguamúrcia

La persona afectada ha estat traslladada a l'Hospital Pius de Valls amb pronòstic menys greu

Actualitzada 16/01/2018 a les 09:48

Una persona ha resultat ferida, el matí d'aquest dimarts 16 de desembre, en patir un accident amb el vehicle que conduïa al terme municipal d'Aiguamúrcia. L'accident s'ha produït poc abans de dos quarts de 9 d'aquest matí al punt quilomètric 4 de la carretera TV-2441, tal i com informa el Servei Català de Trànsit.El vehicle, que conduïa la persona afectada, ha patit una sortida de via i posteriorment a bolcat. Com a conseqüència de l'accident, el conductor ha resultat ferit menys greu per contusions. La persona afectada ha estat evacuada a l'Hospital Pius de Valls.Fins el lloc dels fets s'hi han traslladat els Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers i una única ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).