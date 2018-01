Tot a punt per la Festa Major d'hivern de la Canonja

Els actes començaran aquest dijous a la tarda amb la baixada de carretons i durarà dos caps de setmana

Actualitzada 16/01/2018 a les 15:27

La Canonja celebrarà, a partir de dijous, la Festa Major d’hivern en honor a Sant Sebastià, que comptarà amb un extens programa d’actes. Les activitats començaran dijous 18 de gener amb la tradicional baixada de carretons. El divendres tindrà lloc un concert de cant gregorià a l’Església de Sant Sebastià i a la nit l’Orquestra Cimarrón serà l’encarregada de posar la música durant al ball que es realitzarà al Poliesportiu Municipal.El dia principal de la Festa Major, el dia de Sant Sebastià, serà el més tradicional i popular amb la Missa solemne, la processó pels carrers de la part alta del poble, la ballada de sardanes i els gegants Bià i Esperança, que acompanyaran al seguici. Per la tarda serà el torn del correfoc infantil amb els Diables de la Canonja. Tot seguit, hi haurà el concert de Festa Major amb l’Orquestra Maravella, que també posarà música al ball de la nit del dia 20 de gener.El diumenge 21 es podrà veure l’exposició canina al parc al voltant del cementiri a partir de les 10 del matí i a les 11 el passeig en segways, a la Plaça de la O. A la tarda Las chicas de Oro ens portaran un altra obra de teatre per passar una bona estona a la sala d’actes de l’Escola.El següent cap de setmana s’iniciarà amb una xerrada sobre l’òpera Romeo i Julieta a càrrec de Pol Avinyó. El campionat d’skate i scooter arribarà el dissabte al matí a l’skate park municipal i a les 12 també hi haurà un espectacle de teatre per a tots els públics a l’Escola. La nit del dissabte serà dels joves, amb Dj’s i diferents ambients musicals i grups de ball de la Canonja.La Festa Major acabarà el diumenge 28 amb el Cros Sant Sebastià i l’escudella popular al Poliesportiu Municipal.