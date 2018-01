Salou renunciarà a la concessió dels edificis socials del port en dos anys

Davant de la seva finalització, al juliol, el consistori ha demanat una autorització a Ports per mantenir-la dos anys i redactar el pla especial

El futur port

L’Ajuntament de Salou ha demanat una autorització a Ports de la Generalitat per mantenir la concessió dels edificis socials del port durant dos anys més, davant la finalització d’aquesta el pròxim juliol. Durant aquest temps, el consistori tindrà temps per redactar el Pla especial que recollirà els futurs paràmetres urbanístics de la zona. Gràcies a l’autorització, es manté també la concessió a la societat que explota el Club Nàutic.L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha confirmat que l’Ajuntament renunciarà a la concessió un cop expirada l’autorització, perquè «no som explotadors de ports, l’Ajuntament no concorrerà al concurs públic».La concessió dels edificis socials del Port data del 1968 i va ser atorgada, de manera gairebé inaudita a tot Catalunya, a un Ajuntament –en aquest cas al de Salou– per un període de 50 anys, menor a l’autorització de la dàrsena –la làmina d’aigua– que és de 99 anys. El consistori pretenia que ambdues concessions estiguessin unificades i «hem estat esperant que s’aprovés la llei de Ports, prevista el novembre passat, però no ha estat possible». Per aquest motiu, s’ha optat per demanar l’autorització de dos anys, una mena de pròrroga que farà que el consistori tingui temps suficient per redactar el pla especial «i definir els criteris per fer del port un indret més obert i accessible i que contempli la millora de l’espigó», apunta Granados.La materialització del pla especial anirà a càrrec de la nova concessió. «S’imposarà com un element d’obligat compliment», apunta l’alcalde.El president del Club Nàutic Salou, Jaume Vicheto, confirmava ahir que la junta està decidida a concórrer al futur concurs públic. «De moment i durant aquest dos anys, continuarem sense poder fer inversions, però, almenys, ens podrem anar preparant», explica Jaume Vicheto. El Club Nàutic Salou acollia ahir la petició de l’Ajuntament de l’autorització amb satisfacció. «És un pas que estàvem esperant i marca un horitzó. Hi ha 150 persones que viuen del Club Nàutic i que depenen de contractes laborals o de lloguer. L’autorització obre un marc legal per renovar contractes», finalitza el president del Club Nàutic.Els detalls de com l’Ajuntament projecta la futura zona portuària es van donar a conèixer el juliol de 2016. El consistori salouenc va presentar aleshores un projecte que contempla modificar el disseny del recinte per tal que el passeig Jaume I tingui continuïtat –a hores d’ara interrompuda pel Club Nàutic– cap al passeig Miramar. Segons les línies que es van esbossar fa dos anys, el futur pla especial proposarà fer un gir important en la recuperació del passeig del dic d’abric. És a dir, al llarg de l’espigó del moll i fins al final del passeig, es crearà un espai elevat d’uns quatre metres d’amplada i d’uns 200 metres de longitud que permetran donar una visió al vianant a banda i banda, per tant, amb visió directa cap a mar obert o cap a les aigües tranquil·les del port. En aquest punt, es proposava també, segons l’esborrany, l’eliminació de les places d’aparcament per tal de recuperar l’amplada del passeig.