La Canonja tindrà tres estructures per fer escalada en diversos punts del municipi

L’empresa Gecko Walls instal·larà tres elements: un monòlit vertical de 10 metres i dos ‘blocks’ per practicar l’escalada en bloc d’aproximadament tres metres

Actualitzada 16/01/2018 a les 12:25

La Canonja comptarà en un futur amb tres estructures d’escalada que s’instal·laran en diferents indrets de la població. L’empresa encarregada de muntar i instal·lar aquests elements és Gecko WALLS, qui ha estat el guanyador del concurs de licitació que va treure l’Ajuntament per a la creació d’aquestes estructures.En concret s’instal·laran tres elements: un monòlit vertical de 10 metres i dos ‘blocks’ per practicar l’escalada en bloc d’aproximadament tres metres. La primera estructura, la més alta de totes, s’ubicarà al pati posterior del poliesportiu municipal. Els 'blocks' es col·locaran a a la zona de jocs infantils de la Plaça Ernest Lluch i a la zona nord del Mur Verd.El Monòlit vertical, que s’instal·larà al pati posterior del poliesportiu municipal, consistirà en un element vertical de planta triangular i amb tres cares d’escalada. Tindrà formes i textura que imitaran la roca natural i disposarà de sis línies de seguretat, amb sis llocs de reunió de doble mosquetó INOX. La superfície total incorporarà com a mínim 120 preses d’escalada. L’element es podrà utilitzar per tres nivells d’escalada: principiant, avançat i expert. Al voltant del monòlit es deixarà un perímetre lliure de com a mínim 3,5 metres d’amplada, el qual anirà pavimentat i tindrà un acabat de gespa artificial. L’espai es delimitarà amb una tanca metàl·lica galvanitzada, de 2 metres d’alçada, i porta amb pany i clau.Pel que fa als blocks, s’instal·larà un block vertical infantil de 2,5 metres a la Plaça Ernest Lluch, a la zona de jocs infantils.En aquest cas serà un element vertical d’escalada infantil, de planta trapezoidal, amb diferents cares escalables que també imitarà la roca natural en forma i textura. Incorporarà com a mínim 30 preses d’escalada i també es podrà fer servir pels nivells principiant i avançat. L’element estarà envoltat per un material tou d’una amplada mínima de 2 metres, adequat per la possible caiguda dels infants.Per últim, s’ubicarà un Boulder roca-pont de 3 metres d’alçada a a la zona nord del Mur Verd. Es tracta d’un element d’escalada infantil, de planta trapezoidal, amb diferents cares escalables i una zona central foradada per fer escalada en pla horitzontal. També imitarà la roca natural en formes i textura i la superficie incorporarà com a mínim 40 preses d’escalada. També es podrá utilitzar en els nivells principiant i avançat. El paviment que envoltarà la superfície de l’element també serà adequat a la possibilitat de caiguda dels infants i constarà d’un element tou.