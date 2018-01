Entrades a tres euros per als aturats de Valls per anar al teatre

L’Ajuntament ha engegat la iniciativa ‘Promo3’ per facilitar l’accés a la cultura a les persones en situació d’atur

Actualitzada 16/01/2018 a les 16:03

L'Ajuntament de Valls ha presentat una nova iniciativa sociocultural 'Promo3', per tal que les persones aturades puguin accedir més fàcilment a la cultura. Aquesta acció ofereix entrades per als teatres de la ciutat a tres euros per la programació de la Xarxa de Cultura.D'aquesta manera, set dels espectacles professionals de la pròxima temporada estable del 2018 del Teatre Principal i el Centre Cultural Municipal comptaran amb un preu reduït per a les persones que aportin el certificat de situació d'atur vigent. La nova programació cultural es presentarà el dimecres 24 de gener.La nova proposta se suma al programa 'Apropa Cultura', al qual l'Ajuntament de Valls també s'ha adherit en aquesta nova temporada. 'Apropa Cultura' està adreçat als centres socials i associacions que treballen amb persones en risc d'exclusió social, mentre que la iniciativa 'Promo3' que ara s'engega està enfocada a usuaris individualitzats. Les entrades de la 'Promo3' es posaran a la venda al mateix temps que les localitats amb tarifa general.