Al principi de la tarda, només han reduït l'alçada de la carpa del Parc de la Riera, però ara es troba totalment abaixada

Actualitzada 16/01/2018 a les 19:53

El fort vent ha afectat la carpa, anomenada 'Al Circ dels Somnis', preparada per acollir la Festa Major d'Hivern de Vila-seca al Parc de la Riera. Al migdia, Protecció Civil, Bombers i l'Ajuntament han decidit traslladar els actes festius preparats per avui aquí cap al Pavelló Municipal d'Esports.El temporal ha obligat a reduir l'alçada de la carpa, però finalment l'ha hagut de baixar completament. Avui hi havia programat la Festa Universitària amb Miss Nina i el Dj 2D2 i s'ha canviat d'ubicació per precaució.Les activitats previstes per demà a la carpa estan en dubte i es canviarà la localització si el fort vent perdura. Des de l'Ajuntament preveuen que la resta d'actes del cap de setmana no es vegin afectats.