El detenen per intentar cobrar de l'asseguradora amb una denúncia manipulada

Els Mossos van comprovar ràpidament que es tractava d'una falsificació

Actualitzada 16/01/2018 a les 18:23

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 45 anys, de nacionalitat veneçolana i veí de Salou com a presumpte autor d’un delicte de falsificació de document públic i d’un delicte d’estafa en grau de temptativa.El passat 4 de gener una companyia asseguradora es va posar en contacte amb els mossos, ja que un client els havia presentat uns documents que semblaven manipulats. Amb la informació facilitada per la companyia, els mossos van confirmar una falsificació del document de denúncia.El detingut va denunciar haver patit, el passat 4 de desembre, un robatori amb força a interior de vehicle on li van sostreure objectes valorats en 1.600 euros. Un cop formalitzada la denúncia, l’home la va enviar a la seva companyia asseguradora però aquesta li va explicar que la seva pòlissa no cobria la naturalesa d’aquest fet.Dues setmanes més tard, l’home va presentar davant la seva asseguradora una altra denúncia, en aquest cas per un robatori amb violència a la via pública, on tornava a especificar com a sostrets els mateixos objectes que en l’anterior fet. A més, la denúncia presentava tota una sèrie de modificacions fàcils de detectar a simple vista.Els Mossos van comprovar que l’home havia modificat diversos apartats de la denúncia afegint quadres de text, però totes dues continuaven tenint com a títol «Denúncia de robatori a interior de vehicle». En la descripció del fet, l’home explicava que «li havien propinat un cop a l’abdomen, li havien tret un ganivet i li havien sostret un maletí amb diversos objectes».El detingut va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb el compromís de presentar-se quan sigui requerit davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que instrueix el cas.