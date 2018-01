El conveni Corner per a la promoció turística de la Costa Daurada incrementa un 20% i s'eleva als gairebé 290.000 euros

24 ens públics i privats signen la 15a edició d'aquest acord conjunt que promou la Diputació de Tarragona

Signat el conveni Corner que, per 15è any consecutiu, firmen els agents turístics del territori per promocionar-se conjuntament sota la marca Costa Daurada en fires nacionals i internacionals. Enguany l'acord ha incrementat el pressupost global fins als 287.000 euros, el que representa un 20% respecte l'anterior conveni. Un total de 24 ens, tant públics com privats, han formalitzat aquest dimarts al migdia la signatura de l'acord, que promou la Diputació de Tarragona. Aquest conveni garanteix la presència de la Costa Daurada en un total de nou fires, així com també la promoció exterior 'online', pensant en els mercats més propers. Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es pronostica que enguany tornarà a ser un any turísticament bo, com ho va ser el 2017.