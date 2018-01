Dos agricultors obren un camp de calçots a visites turístiques

Els germans Mateu explicaran als visitants els secrets del cultiu d’aquesta ceba calçada

Actualitzada 15/01/2018 a les 20:23

Coincidint amb l’obertura de la temporada de calçotades, els germans Mateu, agricultors i venedors al mercat de la verdura de Valls des de fa més de vuit generacions, han obert la seva finca, Mas Esquilatxe, al turisme. Als seus camps conreen més de 500.000 calçots a l’any i ara han decidit fer un pas més per mostrar al turisme tots els secrets del cultiu de la ceba calçada títpicament vallenca i tot el que envolta la calçotada. Així, el turisme gastronòmic que aquests mesos visita Valls durant la temporada de calçotades podrà descobrir l’origen del calçot amb segell d’Indicació Geogràfica Protegida i el treball que representa el seu conreu.Les visites, gestionades per l’empresa Vallsglobal Turístic i d’una hora de durada, es realitzaran a Mas Esquilatxe, on els germans Mateu hi tenen dues hectàrees de camp dedicades al conreu del calçot i també d’altres hortalisses. El camp és, a més, una magnífica atalaia amb grans vistes de la vall del riu Francolí i el Camp de Tarragona.En el decurs del recorregut, els visitants podran collir calçots i finalment, també degustar-los. Tot i ser una iniciativa privada, compta amb la complicitat de l’Ajuntament i l’oficina de turisme de Valls, que veu en la proposta un complement idoni a l’oferta de visites patrimonials que gestiona. D’aquesta manera, des de l’Oficina de Turisme també s’informarà de la nova oferta turística. El preu de la visita serà de 10 euros per a adults, i de 5 euros per a nens de 5 a 11 anys. Els visitants també podran adquirir productes de quilòmetre zero a peu de camp.A l’acte de presentació de la iniciativa hi han participat diverses autoritats, entre ells el primer tinent d’alcalde, Jordi Cartanyà, i el regidor de Comerç i Turisme, Òscar Peris, junt amb el president de la Cambra de Comerç, Marcel·lí Morera, i representants de la Comissió Organitzadora de la Gran Festa de la Calçotada i de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.Aquesta iniciativa s’enceta a tot just dues setmanes de la Gran Festa de la Calçotada, que se celebra anualment, des de fa 37 anys, l’últim diumenge del mes de gener. D’aquesta manera, es dóna el tret de sortida a la temporada alta de calçotades, ja iniciada a finals de novembre. En la campanya d’enguany, la Indicació Geogràfica Prtegida Calçot de Valls preveu que es produeixin prop de 13 milions de calçots, una xifra similar a la dels anys anteriors.