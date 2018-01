Detecten comptadors d'aigua manipulats a la Bisbal del Penedès

Aqualia també ha trobat connexions a la xarxa sense autorització, sumant un total de deu fraus

Aqualia, l’empresa que gestiona el subministrament d’aigua a la Bisbal del Penedès, ha detectat deu fraus durant les inspeccions periòdiques del 2017. Aquests correspondrien a un milió de litres d’aigua defraudats.Quan els inspectors del Servei Municipal d’Aigües localitzen un possible frau, estenen un acta i adjunten fotografies per estudiar el cas. Si es confirma la infracció, es procedeix al tall immediat del servei. La persona infractora no abona l’import corresponent a Aqualia, es deriva el cas al departament jurídic de l’empresa i es presenta una denuncia al jutjat.L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha expressat que aquestes accions fraudulentes «perjudiquen tota la població» i que, per això, «és important detectar-les». En aquest sentit, l’Ajuntament i Aqualia demanen la col·laboració dels veïns perquè, en cas de tenir coneixement de situacions de connexions sense autorització, comptadors manipulats o un ús inapropiat de l’aigua, ho comuniquin a l’empresa.