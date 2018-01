Crema un canyar a Vinebre

Cinc dotacions s'han desplaçat per estabilitzar l'incendi a la T-714

Actualitzada 16/01/2018 a les 21:12

Els Bombers de Catalunya han rebut un avís a les 19.30 hores per un incendi d'un canyar al quilòmetre 13 de la T-714 de Vinebre (Ribera d'Ebre). Cinc dotacions de Bombers s'han desplaçat per extingir el foc en un terreny de 2.500 metres quadrats, que es dóna per controlat.