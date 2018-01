El Tribunal Català de Contractes estima el recurs de Nordvert i ara l'Ajuntament haurà de realitzar un altre procés de contractació

Actualitzada 15/01/2018 a les 17:17

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que tindrà lloc aquest 18 de gener tractarà el tancament i arxiu de l’expedient per a la contractació del servei de neteja del municipi, en compliment de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Aquesta resolució ha estat dictada després que el ple del 27 d’abril de 2017 es va aprovar l’adjudicació d’aquest servei a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i que el 23 de maig de 2017 l’empresa Nordvert presentés recurs especial al Tribunal.En el procés d’adjudicació es van presentar un total de cinc empreses i va resultar adjudicatària FCC per un import de 2.185.469,33 € (IVA inclòs). FCC va obtenir una puntuació total (criteris objectius + subjectius) de 95,09 quedant en primera posició i Nordvert 94,24, quedant segona.A grans trets, el recurs tractava principalment sobre la valoració dels criteris subjectius (les millores que presentaven les empreses). El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va emetre una resolució el 22 de desembre passat en què estimava el recurs i anul·lava el procediment perquè considerava que no estaven prou definits els criteris de valoració dels criteris subjectius en el plec de clàusules, tot i que l’Ajuntament va argumentar que l’explicació tècnica de com s’havien puntuat els criteris subjectius havia estat un exercici de transparència, afirmant que els criteris tècnics de qui valora no havien estat arbitraris.El que no ha acceptat el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic és la petició de Nordvert d’atribuir un seguit de puntuacions que la convertirien en guanyadora del procediment. En aquest sentit, el Tribunal ha recordat que la seva funció no és qualificadora de documentació, valorativa d’ofertes ni adjudicadora del contracte, funcions que corresponen únicament a l’òrgan de contractació, sinó estrictament revisora dels actes impugnats.A banda de donar compliment a la resolució d’anul·lació i de tancament i arxiu de l’expedient, el dictamen que es porta al ple proposa encomanar a la Regidoria de Via Pública i Manteniment la redacció de la documentació tècnica necessària per a la contractació del servei que s’ajusti a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.En aquest sentit, el regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, ha explicat que per evitar al màxim un major endarreriment en la contractació del nou servei de neteja viària del municipi, es descarta presentar recurs contenciós administratiu. Al mateix temps, mentre es realitza un nou procés de contractació, es buscarà implementar una actuació que permeti millorar l’actual servei de neteja viària que està antiquat i és insuficient.