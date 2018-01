Renfe valora en més de 20.000 euros els danys per l'atropellament d'un ramat

Els serveis jurídics de l’operadora ferroviària estudien interposar denúncia, mentre que Adif ja ha demandat el propietari de les ovelles mortes

Actualitzada 14/01/2018 a les 22:48

Renfe ha valorat en més de 20.000 euros els danys que va provocar, en la circulació dels trens, l’atropellament d’un ramat d’ovelles que va tenir lloc a Mont-roig, el passat 2 de gener, i que va obligar a paralitzar la línia.Segons l’operadora de transports de viatgers, la invasió de les vies per part de les ovelles va provocar afectacions no només al tren Euromed que les va atropellar, sinó també a dos regionals més que van haver d’esperar a les estacions de Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant, i a un comboi de llarga distància que va haver de variar el seu trajecte. En total, els viatgers de quatre trens es van veure perjudicats per l’atropellament que va deixar un regueral d’una setantena d’ovelles mortes a la via.Els serveis jurídics de Renfe estudien la possibilitat d’interposar una denúncia per tal que el responsable de l’incident –que haurà de dirimir qui és un jutge– pagui les despeses que li va ocasionar l’atropellament, no només pel desviament d’un comboi sinó també per la devolució de l’import dels bitllets dels viatgers afectats.Per la seva banda, Adif ja va denunciar administrativament per «trànsit indegut per les vies» el propietari del ramat d’ovelles el passat 3 de gener. Segons van indicar fonts de la companyia aleshores, es tracta d’un tràmit habitual en aquest tipus de casos i la qüestió acostuma a acabar amb la imposició d’una multa.D’altra banda, el propietari del ramat, Salvador Martínez, ja va mostrar la seva preocupació el mateix dia dels fets d’haver de carregar econòmicament amb els retards ocasionats per l’atropellament del seu ramat d’ovelles, una setantena de les quals van morir a l’acte i, d’altres, van haver de ser sacrificades. El ramader va denunciar la manca d’una tanca que separi les vies del tren pel vial que transcorre en paral·lel i que és, de fet, un camí força transitat, no només pel seu ramat, sinó també per passejants i esportistes.Arran de l’accident, el pastor ha rebut el suport d’una agrupació de dones ramaderes d’arreu de Catalunya, les quals van denunciar les dificultats que tenen per practicar la transhumància. D’altra banda, el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) ha mostrat també la seva solidaritat envers l’home. El sindicat ha exigit a l’administració que tingui en compte les necessitats de l’activitat agrària perquè es pugui desenvolupar amb normalitat al territori davant l’afectació que moltes vegades impliquen les infraestructures. UP demanava també una reunió amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona i amb els responsables d’Adif per tractar la qüestió.