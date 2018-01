Frigicoll traslladarà la seva central logística a Valls

L'empresa ha adquirit a Incasòl dues parcel·les per 4,6 MEUR, una a la capital de l'Alt Camp i l'altra a Abrera

El director de l’Institut Català del Sòl, Damià Calvet, i el president de la societat Frigicoll, Salvador Rigol, han signat el contracte de compra-venda de dues parcel·les per a usos logístics i industrials. Un dels terrenys està situat al sector Palau de Reig de Dalt de Valls i l’altra, al sector Sant Ermengol d’Abrera (Baix Llobregat), els dos sectors promoguts per l’Incasòl. L’operació suma un import total de 4,6 milions d’euros. La parcel·la de Valls té una superfície de 85.000 metres quadrats i l’empresa Frigicoll té previst traslladar-hi i ampliar la seva central logística mentre que la parcel.la d’Abrera, que consta de 5.000 metres quadrats i està molt ben comunicada amb un accés directa a l’A-2, tindrà serveis industrials.Frigicoll és una societat dedicada al subministrament de maquinària per al sector de la climatització i l’energia, el transport, l’hostaleria, la refrigeració i els electrodomèstics. Els nous terrenys que adquireix a l’Institut Català del Sòl s’afegeixen als que ja disposa a Montmeló, Vila-rodona, Sant Just Desvern i al Polígon Pratenc i li permetran ampliar i optimitzar la seva central logística de cara a afrontar nous reptes de futur com ara potenciar l'exportació així com per reforçar el servei nacional, segons ha indicat l'Incasòl.