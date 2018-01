L’acusat ha reconegut els fets a l’Audiència de Tarragona

Actualitzada 15/01/2018 a les 13:03

La nena va revelar els fets a la seva mare

L’Audiència de Tarragona ha condemnat a cinc anys de presó un jove que ha admès haver abusat de la seva neboda de quatre anys a Salou, el gener de l’any passat. La vista estava convocada per aquest dilluns, però la fiscalia i la defensa han arribat a un acord de conformitat que ha evitat la celebració del judici. Tot i que el ministeri fiscal sol·licitava inicialment una pena de dotze anys de presó, el jove ha reconegut els fets i ha pagat una indemnització de 2.000 euros als pares de la petita. D’aquesta manera, el tribunal l’ha condemnat ‘in voce’ per un delicte d’abusos sexuals amb accés carnal, amb l’atenuant molt qualificada de reparació del dany, la qual cosa ha permès reduir-li la pena.A més dels cinc anys de presó, la secció segona de l'Audiència ha imposat al noi la prohibició d’aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima ni de comunicar-se amb ella durant un període de deu anys. Els magistrats també l’han condemnat a quatre anys de llibertat vigilada amb l’obligació de sotmetre’s a un tractament de teràpia sexual, a més del pagament de les costes processals.En el moment dels fets, el 23 de gener del 2017, l’acusat tenia dinou anys i convivia amb els seus pares, la seva germana i la filla d’aquesta, de quatre anys d’edat. Segons el relat de la fiscalia, el noi va abusar sexualment de la menor quan es trobava amb ella a soles en el seu dormitori.La nena va revelar els fets a la seva mare mentre aquesta la banyava. Posteriorment, la dona va demanar explicacions al seu germà i aquest li hauria admès l'agressió. Immediatament, la dona va dur la petita a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on es van activar els protocols per agressió sexual a menors. El metge pediatre i un forense van examinar la nena i van confirmar els fets.Els Mossos d’Esquadra van detenir el noi i el jutjat d’instrucció número 3 de Tarragona en va decretar el seu ingrés provisional a presó el 25 de gener de l’any passat. Segons van assenyalar aleshores fonts properes a la investigació, no constava que el jove hagués abusat sexualment de la petita amb anterioritat.