Els cotxes cremats a l'estació de l'AVE podrien haver estat forçats

Nou vehicles han quedat totalment calcinats per un incendi al voral d’accés a l’estació del Camp de Tarragona

Actualitzada 15/01/2018 a les 13:25

Una zona boscosa

Els vehicles que van cremar totalment la matinada de diumenge al vial d’accés a l’estació Camp de Tarragona de l’AVE podrien haver estat forçats prèviament. Aquesta seria, si més no, una de les hipòtesis amb les que treballarien els Mossos que investiguen el cas.Els Bombers van rebre l’avís de l’incendi cap a tres quarts i tres minuts de les sis de la matinada des de l’estació. Un incendi cremava nou cotxes que estaven aparcats en bateria als vorals del vial d’accés a l’estació, la carretera TV-2231. Les flames, a més, van cremar uns dos-cents metres quadrats de vegetació de la zona.Quatre dotacions de bombers van aconseguir extingir les flames i els Mossos estan investigant les causes. Alguns indicis apunten que alguns dels cotxes –o tots– podrien haver estat forçats prèviament. Els lladres, d’altra banda, podrien haver procedit a calar-los foc per tal d’acabar amb tota prova del robatori. Es tracta, però, d’un extrem que no ha estat confirmat per fonts policials.En la zona on es va produir l’incendi acostumen a estacionar els vehicles alguns dels usuaris que utilitzen l’AVE per evitar pagar el pàrquing soterrat o bé les persones que van a recollir a altres viatgers. L’incendi d’aquests vehicles en aquest indret poc transitat en hores nocturnes ha posat en valor, novament, la necessitat d’impulsar un pàrquing de superfície, tal com ha projectat l’Ajuntament de la Secuita. A principis del passat any, el consistori de la Secuita va adquirir uns terrenys propers a l’estació amb l’objectiu de construir-hi un aparcament municipal de baix cost i acabar, d’aquesta manera, amb la mala imatge i els problemes d’inseguretat que provoquen els vehicles als vorals de la carretera d’entrada a l’estació. L’Ajuntament de la Secuita, però, s’ha trobat amb l’oposició frontal del gestor d’infraestructures Adif que considera que les noves places de pàrquing serien competència directa de l’aparcament de l’estació, que explota Saba. Malgrat aquesta oposició, «estem tirant endavant la tramitació urbanística per construir-lo», explicava ahir Eudald Roca. Tot i que la intenció del consistori era poder inaugura aquest aparcament de baix cost a l’estiu, ara, tot apunta a què el projecte s’endarrerirà. «Els tràmits són molt enrevessats i som un ajuntament petit», apuntava l’alcalde.«Vam alertar que podia passar això que ha acabat passant. De fet, ens vam reunir recentment amb carreteres de la Generalitat i amb Adif per tal que l’administració pública recepcioni aquesta carretera i perquè es col·loquin pilons als vorals per tal d’evitar que estacionin els vehicles i acabar amb la mala imatge que dóna tot plegat», explicava Eudald Roca ahir.L’alcalde de la Secuita es mostrava ahir aliviat «en part» pel fet que les flames s’haguessin produït en la banda de la carretera on van originar-se. «Cal tenir en compte que, a l’altra banda, hi ha un pulmó natural que fa de pantalla boscosa entre la Secuita i l’estació. Si el foc s’arriba a estendre per aquesta zona, hauria estat catastròfic», deia.