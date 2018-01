Tres detinguts per una ganivetada la nit de Cap d'Any a Cambrils

Els implicats, veïns de Cambrils, es van barallar en un local d'oci a l'avinguda Horta de Santa Maria

La Policia Local de Cambrils ha detingut a tres persones implicades en l'agressió amb arma blanca en una baralla ocorreguda la matinada de Cap d'Any en un local d'oci. Les declaracions de la víctima i dels testimonis, a més, de les imatges de les càmeres de seguretat han estat claus per esclarir els fets i identificar les diferents parts.El passat 1 de gener, a les 6.55 hores, els agents locals van rebre dues trucades telefòniques provinents de l'establiment d'oci ubicat a l'avinguda Horta de Santa Maria sobre una baralla entre dos grups de persones. La Policia Local juntament amb els Mossos d'Esquadra van iniciar la recerca i van localitzar la persona agredida al servei d'urgències de l'Hospital Lleuger de Cambrils. L'agredit presentava dues ferides a la zona abdominal.Els agents van prendre declaració als diversos testimonis i van obrir diligències per un delicte d'agressions. Els agressors, tres homes joves, no van ser localitzats.Durant els dies següents, la Policia Local va prendre declaració a la víctima, es van practicar diverses diligències i es van revisar les imatges de les càmeres de seguretat.Gràcies a aquestes, el passat 8 de gener, es va detenir el presumpte autor de la ganivetada, J.P.P., veí de Cambrils. L'endemà, els Mossos d'Esquadra van arrestar un dels seus acompanyants, F.P.P., a Reus. I el passat dijous, 11 de gener, la Policia Local va identificar i detenir el tercer implicat, J.G.M., també veí de Cambrils. Amb aquesta última actuació es van donar per finalitzades les diligències policials que han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció de Reus.