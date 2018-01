SECOT assessorarà els emprenedors i empresaris de Cambrils

Ajuntament i entitat renoven el conveni

Actualitzada 11/01/2018 a les 20:25

SECOT assessorarà els emprenedors i el teixit empresarial de Cambrils a través del servei Cambrils Emprèn. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el president de la delegació provincial del Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial (SECOT) a Tarragona, Tomás Berasategui, i la regidora de Promoció Econòmica, Ana López, van renovar dijous el conveni de col·laboració per fomentar l’emprenedoria a Cambrils.El servei municipal de suport a les empreses i persones emprenedores Cambrils Emprèn ja fa més de quatre anys que treballa conjuntament amb aquesta entitat formada per antics empresaris i executius per reforçar el catàleg de serveis que s’ofereixen en l’àmbit de l’emprenedoria. Mitjançant el conveni signat, SECOT ofereix serveis d’assessorament i tutories sobre gestió i desenvolupament empresarial amb l’objectiu de donar suport a les persones emprenedores i al teixit empresarial, difondre l’esperit emprenedor i la cultura d’empresa i fomentar la creació de l’activitat empresarial i la consolidació de la microempresa. Els seus voluntaris de SECOT són professionals qualificats jubilats, prejubilats o en actiu que, amb esperit altruista, assessoren de manera confidencial analitzant, fent diagnosis i proposant accions pel desenvolupament empresarial.Com marca el conveni, a Cambrils oferiran assessorament tècnics empresarial a persones emprenedores, diagnosis empresarials de la situació i del funcionament de microempreses que vulguin millorar la seva adaptaciói al mercat empresarial, i dinamització de projectes sèniors i júniors. SECOT també donarà suport i orientació financera, ja que les necessitats de finançament són un dels punts crítics en la gestió d’un projecte empresarial.