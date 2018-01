Renfe deixa a l'intempèrie a una quinzena d'usuaris a la Plana-Picamoixons

Els passatgers, que havien de fer transbord per arribar a Reus i Tarragona, van haver de llogar un taxi perquè el tren va arribar amb retard i l'altre comboi no els va esperar

Actualitzada 12/01/2018 a les 16:16

Renfe va deixar, el passat dijous al vespre, abandonats a la intempèrie una quinzena d'usuaris de la línia R-13 de Renfe que viatjaven en l'últim tren del dia procedent de Lleida. Els usuaris, que es dirigien a la zona de Reus i Tarragona, havien d'efectuar un transbord al baixador de la Plana-Picamoixons (Alt Camp) per poder agafar un comboi que els havia de portar a la seva destinació final. El tren de Lleida a Barcelona, però, va arribar amb 23 minuts de retard a aquesta parada i, malgrat que la interventora els havia assegurat el contrari, quan van baixar-ne van comprovar que l'altre no els havia esperat i havia marxat sense recollir-los. Tot i les reclamacions telefòniques efectuades des del mateix punt –on no hi ha cap edifici per resguardar-se ni personal- Renfe no es va voler fer càrrec en aquell moment dels passatgers, que es van veure obligats a llogar conjuntament un taxi per arribar a la seva destinació. Aquest divendres, la companyia ha demanat disculpes i s'ha compromès a abonar els costos extraordinaris als afectats.Un d'aquests passatgers, Josep Maria Guerau, veí de la Selva del Camp, ha registrat ja una queixa per escrit davant del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre aquests fets. «No és un tema de diners: és per la manca d'informació i la deixadesa del servei», lamenta. Aquest dijous al vespre, ell i la resta d'afectats van deixar del tren de la línia R-13 convençuts que, malgrat el retard acumulat pel seu comboi, podrien efectuar el transbord, tal i com els havia assegurat la interventora. Quan van baixar a la Plana-Picamoixons, però, era de nit i cap comboi els esperava. «No hi ha estació, cap lloc on resguardar-se, feia molt fred i no hi havia ningú. Vam trucar a informació per si ens vindrien a buscar i ens van dir que el tren havia marxat i que no ho farien», ha relatat.Addueix que, en el cas d'haver estat conscients d'aquesta situació, ell i els seus companys de viatge haurien optat per passar de llarg i baixar a estacions com Valls o Sant Vicenç de Calders, des de les quals disposaven d'alternatives, sigui amb altres trens o busos. Davant la resposta negativa de Renfe –a través del servei d'informació telefònica de la Generalitat- i tractant-se de l'últim tren del dia, no disposaven de cap alternativa de transport públic: entre tots van demanar un taxi que els va traslladar fins a Reus. «El més greu no és només que el tren marxés, és que no ens van donar la informació amb el que veníem. Aquesta manca d'informació és el que ens va provocar els perjudicis», assevera.Guerau, que utilitza la línia un cop al mes, explica que es tracta d'una situació a la qual han hagut de fer front altres usuaris anteriorment. «És un joc dels disbarats: la gent intenta evitar al màxim aquest tren a l'hivern», indica. «De vegades baixa una persona sola i ja és fosc», afegeix. Molts són jubilats, estudiants o immigrants i, sovint, no acaben reclamant a la companyia davant el requeriment de personar-se davant una estació amb atenció al públic amb la consegüent trasllat i pèrdua de temps per aconseguir que els retornin els diners del bitllet. El tren que els havia de recollir a la Plana-Picamoixons arriba expressament des de Tarragona i Reus per donar aquest servei als usuaris que venen de Lleida –la línia R-13 es dirigeix, passant per l'Alt Camp, a Barcelona sense passar per aquestes ciutats-. «Suposo que devien prioritzar el trajecte gran perquè no es produïssin retards a Reus i Tarragona. És un tren pensat només per enllaçar amb el que veníem, però no va esperar-se. Va fer un viatge absurd», sentencia.Consultada per l'ACN, Renfe han reconegut els fets aquest divendres al matí. Fonts de la companyia han explicat que el tren de la R-13 procedent de Lleida havia d'arribar a la Plana-Picamoixons a les 18.43 hores, però que, fruit d'un «problema d'infraestructura i electrificació» ho va acabar fent amb 23 minuts de retard. «Quan és un petit retard, s'avisa i s'espera perquè pugui continuar», apunten. En aquesta ocasió, van considerar que era excessiu i que el tren des del baixador en direcció a Reus i Tarragona havia de sortir a l'hora prevista. «Els trens tenen un horari», addueixen les mateixes fonts, tot afegint que la companyia treballa amb la consigna de «gestionar» aquests casos per «minimitzar l'afectació als viatgers». Assumeixen, però, que ho van fer sense informar els usuaris ni preveure les conseqüències. En aquest sentit, Renfe ha demanat «disculpes» i ha animat els afectats a presentar les corresponents reclamacions amb el compromís d'assumir el cost extraordinari que va suposar el lloguer del taxi.