Què fer aquest cap de setmana?

L'exposició de pessebres i diorames o el clàssic de dansa El Trencanous són algunes de les propostes

Actualitzada 12/01/2018 a les 10:56

El cap de setmana ja està aquí. El Diari Més us proposa activitats per totes les edats i preferències:A Tarragona, aquet dissabte i diumenge són els darrers dies per poder visitar la col·lecció de pessebres i diorames que s'exposen a la cripta de l'església de Sant Antoni de Pàdua, al número 105 de la Rambla Nova. Es tracta d'una exposició de pessebres que destaquen per la qualitat de les figures, els petits detalls i la recreació d'ambients molt diversos.També a Tarragona, tindrà lloc el dissabte el Gran Concert d'Any Nou de l'Ateneu de Tarragona. Serà a les set de la tarda a l'Església de Sant Joan. Un concert per la pau, la solidaritat i la festa. Serà a càrrec de la coral de Vedruna Cor, sota la direcció d'Anna Vidal Ayxendri. El programa inclourà també l'Ave Maria, cançó de missa alemanya i Cançons per la Pau, a càrrec d'intèrprets de música clàssica de l'Ateneu.A Tarragona, dissabte a les deu de la nit, la sala Zero acollirà el concert de Display Of Power, la banda original de Tribut a Pantera. Pantera, el grup de Metal emblemàtic dels 90. Display Of Power respecten fidelment els temes de Pantera, així com el seu so en directe.Al costat d'ells, dues bandes locals per completar la vetllada. Per un costat Reversion, banda de covers de Metall Extrem i clàssic del Metall, formada en 2015 per membres d'altres bandes com Between The Frost. Obrint, Mussessein, banda a cavall entre el Death i el Black amb tints progressius i que tornen als escenaris després d'una llarga aturadaTambé a Tarragona, aquest diumenge, a les vuit del vespre el Teatre Tarragona acull el clàssic de El Trencanous. Txaikovski narra el somni de la Clara durant la nit de Nadal, que rep un trencanous de joguina. Després de cobrar vida i derrotar el rei dels ratolins en una dura batalla, la porta a un regne màgic poblat per ninots que també estan vius, on la Clara i el príncep Trencanous ballen fins que la nena es desperta. Un espectacle visual que combina la dificultat de la dansa clàssica, l'esperit creatiu de la dansa contemporània i la força de la dansa espanyola. El preu serà 19 euros. Les entrades es poden adquirir online a Tarracoticket i a les taquilles del Teatre TarragonaA Reus, tindrà lloc el diumenge, l'activitat familiar «Observem, escoltem i toquem en familia» des de 11:00 fins a 13:00 h. Descobrirem els personatges i els trets més essencials de la vida de l'arquitecte Gaudí a través d'un joc d'empatia. Serà al Gaudí Centre i el preu serà de 4€. L'activitat està prevista per infants a partir de 4 anys.La tercera edició de la cursa popular Crema Torrons, que es celebrarà el diumenge de gener a Miami Platja. Es preveu arribar als 400 participants. La proposta esportiva, que està organitzada per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, tornarà a ser solidària i es complementa amb altres activitats per recaptar fons per l'Associació Tourette Catalunya.A Valls, el diumenge tindrà lloc a partir de les 19:00 hores, la Cercavila de vigília dels Tres Tombs. Des de les 19:00 hores pels diferents carrers de la ciutat. L'itinerari previst será plaça Sant Francesc, carrers Sant Antoni, Major, plaça del Blat, carrer de la Cort, el Pati, carrer Jaume Huguet, Font de la Manxa, carrer Anselm Clavé, Avenir, Vallvera, passeig de l'Estació, carrer Anselm Clavé, Font de la Manxa, carrer Jaume Huguet, muralla del Castell, plaça Sant Francesc i Kursaal.A els Pallaresos, celebraran la Festa Major de Sant Sebastià aquest cap de setmana i el proper. Entre els actes previstos, a partir de les cinc de la tarda, la cercavila Porta el teu Gegant i balla amb la colla Gegantera del municipi. A l'envelat de festes, grans i petits podran gaudir d'una tarda de diversió amb jocs i tallers tradicionals també amb la Colla Gegantera. Serà des de les sis a les vuit del vespre. El correfoc i la cercavila arribarà a les vuit del vespre. Serà a càrrec del Ball de Diables dels Pallaresos. A les nou de la nit, a l'envelat de les festes, un nou sopar de Motxilla, prèvia reserva a l'Ajuntament, i ball a partir de les onze de la nit amb l'Orquestra Himalaya que portaran música actual i de sempre.