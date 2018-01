Llibertat amb càrrecs per una dona i el seu fill per dos robatoris a Calafell

La investigació continua oberta i no es descarta que hagi més persones implicades

Actualitzada 12/01/2018 a les 17:54

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Vendrell van detenir, el passat dimecres 10 de gener, una dona de 46 anys i de nacionalitat espanyola com a presumpta autora de dos delictes de robatori amb força a l'interior d'un domicili de Calafell. L'endemà, els agents van arrestar el seu fill de 22 anys pels mateixos fets, veí de Sant Sadurní d'Anoia.El primer robatori va succeir el dimarts 9 de gener, entre les 9.30 i 12.30 hores, a un baix del carrer Àngel Guimerà de Calafell. Els autors dels fets van aprofitar que no hi havia ningú al domicili per accedir-hi i sostreure diversos objectes de valor.Al dia següent, cap a les 19 hores, la víctima del robatori del dia anterior en sentir sorolls a casa dels veïns va alertar a la policia. En arribar, els agents van confirmar que el pany de la porta principal estava manipulat i a l'accedir a la terrassa de l'habitatge van trobar a la dona, que posteriorment, va ser detinguda.Dins del domicili, la policia va localitzar diversos objectes que pertanyien al robatori de l'immoble contigu. Testimonis dels fets van explicar que havien vist saltar per la terrassa a un noi i a una noia, que van marxar del lloc dels fets caminant dissimuladament.Després de diverses indagacions i als indicis recollits per la policia científica en ambdós domicilis, els agents van poder identificar i detenir un segon autor del robatori, el fill de la detinguda. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, almenys una tercera persona implicada.Els detinguts compten amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni i han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia del Vendrell, que n'ha decretat llibertat amb càrrecs.