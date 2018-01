Els Plens de l'Ajuntament de Cambrils es podran visualitzar amb el sistema 'videoacta'

La nova eina permetrà consultar des de la web municipal les sessions en format vídeo

Actualitzada 12/01/2018 a les 15:27

L’Ajuntament de Cambrils ha engegat el sistema de videoacta de les sessions dels Plens Municipals per fer un altre pas endavant en la millora de la transparència institucional i la simplificació administrativa. Aquests es podrán consultar a través de la web del Consistori . Actualment, ja es poden visualitzar els últims tres plens (27 d’octubre, 24 de novembre i 18 de desembre). Els usuaris poden visionar el Ple sencer o seleccionar un punt concret del menú que detalla l’ordre del dia.La implantació de la videoacta va ser aprovada pel Ple el passat 31 de gener, seguint les recomanacions del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) en matèria d’administració electrònica. A partir d’aquí, es van iniciar els tràmits per modificar el Reglament Orgànic Municipal i encarregar la redacció de les condicions tècniques per a la contractació d’aquesta eina tecnològica. Finalment, es va posar en marxa en mode de proves el passat 27 d’octubre.El nou sistema permet augmentar la rapidesa en la disponibilitat de l’acta, que es penjarà al web en un període de temps més curt; millorar l’eficiència amb un estalvi dels recursos personals que fins ara s’havien de destinar a transcriure la sessió, i eliminar tot tipus de problemes interpretatius sobre el contingut de l’acta, perquè la videoacta incorpora íntegrament les intervencions i no una transcripció resumida.La gravació del vídeo es realitza amb dues càmeres que enfoquen en cada moment el regidor o regidora que té el micro obert. A més, l’enregistrament es gestiona a través d’una interfície des d’on es pot marcar l’inici de cada punt de l’ordre del dia i d’aquesta manera generar automàticament la integració entre el vídeo del ple i el document de l’acta.