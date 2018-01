El concert dels Tarraco Surfers i la Crono Pujada al Campanar, plats forts de la Festa Major

Les Borges celebrarà Sant Antoni del 18 al 21 de gener amb actes per a tots els públics

Actualitzada 12/01/2018 a les 15:56

Les Borges del Camp concentrarà en un dens cap de setmana totes les activitats de la Festa Major de Sant Antoni Abat, la festa major petita del municipi, on destaca per l’arrel tradicional la processó de la imatge del sant i la benedicció dels animals que es farà el dissabte dia 20 al migdia.La festa major arrencarà dijous 18 amb una rua infantil que sortirà de l’escola Rocabruna per anar fins a la Sala Polivalent on hi haurà un berenar per a tots els nens i nenes participants. Ja al vespre, el Correfoc de Sant Antoni, organitzat per la Colla de Diables Infantil i per la Colla de Diables, sortirà des del Replà i acabarà novament a la Sala Polivalent on hi haurà un sopar informal a base d’entrepans calents a preus populars. Tot plegat per donar la benvinguda a la mateixa Sala Polivalent als Tarraco Surfers, el grup liderat per Joan Reig, bateria d’Els Pets, que ja va actuar a les Borges durant la passada festa major d’estiu en una actuació sorpresa. L’entrada és gratuïta.A dos quarts d’1 del migdia de dissabte 20 és prevista la celebració de la Missa en honor de Sant Antoni i tot seguit la sortida de la imatge en processó pels carrers del poble finsael retorn al Replà, seguit de la tradicional benedicció de tota mena d’animals. Els gegants de Vilallonga del Camp, els de Botarell i els de les Borges ballaran al final de l’acte a la mateixa plaça. La matinal acabarà amb un vermut popular de festa major.A la tarda, a les 6 i al Centre Cultural Marinada s’inaugurarà una exposició dels pintors infantils locals i es lliurarà el premi del concurs de fotografia a Instagram El Nadal a les Borges del Camp. Posteriorment, a les 8 del vespre a la Sala Polivalent, Toni Pons presentarà un espectacle d’hipnosi amb entrada gratuïta i amb la participació de voluntaris i voluntàries dalt l’escenari.A continuació, en aquest mateix espai hi haurà el sopar popular, que precedirà l’actuació, també amb entrada gratuïta, de l’orquestra La Montecarlo a partir de les 11 de la nit. La Montecarlo arriba a les Borges precedida per la nominació de l’orquestra com a millor gira per festes majors de grups de ball dins la quinzena edició dels premis ARC de la indústria musical del directe.Diumenge 21, darrer dia de la festa major, començarà amb l’esport com a protagonista, amb la segona edició de la Crono Pujada al Campanar. Aquesta matinal esportiva es va iniciar l’any passat amb una molt bona participació de corredors de totes les categories. La sortida i l’arribada es faran a la pista del Centre Cultural Marinada.Finalment, la música prendrà tot el protagonisme la tarda de diumenge amb dues activitats, ambdues a partir de les 7 de la tarda. A la Sala Parroquial se celebrarà una nova edició del Concert de Músics Locals i, simultàniament, a la Sala Polivalent, organitzat per l’Associació de Gent Gran, Ball de Festa Major amb el Quartet OCB.