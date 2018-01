Detenen un home per agredir a la seva mare i al seu avi a Cambrils

Els fets van tenir lloc el passat dimecres en un habitatge del carrer Jaume Balmes

Actualitzada 12/01/2018 a les 15:05

La Policia Local va detenir, la matinada del dimecres 10 de gener, un home de 36 anys per agredir a la seva mare i al seu avi. Els fets van succeir en un habitatge del carrer Jaume Balmes el mateix dia 10.Els agents van rebre l’avís de l’agressió a les 4.23h de la matinada i es van dirigir ràpidament al lloc dels fets. També hi va acudir una ambulància per atendre la contusió que patia l’avi a causa de l’agressió. La Policia Local va detenir a l’individu i van instruir diligències per delicte de violència domèstica. El detingut ha passat a disposició judicial.