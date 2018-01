Txarango i la Raíz tocaran a la Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca

S’han programat més de 50 actes en el marc de la Festa Major d’hivern, que començarà el proper 16 de gener

La Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca arribarà el proper dimarts, 16 de gener, amb una cinquantena d’actes programats des del Patronat Municipal de Turisme. La festa major d’hivern s’iniciarà amb el pregó, el dimarts a les 21.00 h a l’Auditori Josep Carreras, el qual anirà a càrrec d’Octavi Vilà Mayo, Abat de Santa Maria de Poblet. A partir de les 23.30 h obrirà les portes el Circ dels Somnis, al Parc de la Riera, on tindrà lloc la Festa Universitària a càrrec de Miss Nina i Dj 2D2.El dimecres 17 de gener, dia de Sant Antoni Abat, hi haurà la Cercavila cap a la Canonada Matinera a les 5.30h, amb la Xaranga Los Mataos de Burriana. La Canonada començarà a les 6 del matí a la plaça de l’Església. A continuació, tindrà lloc un esmorzar popular a l’Era de la Cooperativa Agrícola a les 8 del matí i a les 12h hi haurà la Missa Major.Els Tres Tombs també s’iniciaran a les 12 des de l’avinguda de la Generalitat, els quals faran un recorregut entre els carrers de la Riera, les avingudes de Ramon d’Olzina, de Francesc Macià i el carrer de la Font, per ser beneïts finalment a la plaça de l’Església. El mateix dia a les 6 de la tarda, s’inauguraran les noves instal·lacions del Pavelló Municipal d’Esports, alhora que el Circ dels Somnis acollirà l’espectacle musical i familiar Heavy per Xics.El dijous 18 de gener a les 16.45h, els infants gaudiran de l’activitat Viu el Seguici amb els 5 Sentits, al Circ dels Somnis. Per finalitzar la setmana, el divendres 19 de gener tindrà lloc la presentació de l’exposició Ruixats de foc: els bombardeigs franquistes a les comarques tarragonines i ebrenques a càrrec del Dr. Ramon Arnabat Mata. L’exposició romandrà ubicada entre la Gastronoteca El Centru i la Biblioteca Pública, fins al 17 de febrer. Més tard, a les 22.30h, el Pavelló Municipal d’Esports acollirà el concert de La Raíz i a les 23.30 h al Circ dels Somnis tindrà lloc el concert d’OBK.Dissabte 20 de gener arrencarà amb el Torneig Social de Petanca a les pistes de petanca del Parc de l’Estació i a les 10 hi haurà l’esperada Cursa de Pallassos i Pallasses Joan Busquets des de la plaça de Voltes. A les 10.45 h s’inaugurarà el carrer de Beatriu de Queralt, seguidament a les 12.30 h hi haurà l’actuació castellera amb els Xiquets de Vila-seca a la plaça de l’Església i a la tarda, a les 18.00 h, es lliuraran els premis del V Concurs de Fotografia Albert Iturria, a la Sala Polivalent de la Casa Consistorial. A les 19.30 h començarà la Nit del Foc amb el Ball de Sant Miquel a la plaça de Voltes, la tabalada i el correfoc amb el Drac de Sant Roc, els balls de diables Els Set Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet, de Sabadell, de Vilafranca i de Vila-seca. El Gran Ball de Festa Major s’iniciarà al Pavelló Municipal d’Esports a les 23.30 h amb l’Orquestra La Mundial i, a la mateixa hora, a l’espai Circ dels Somnis del Parc de la Riera, hi haurà música de Dj’s amb la presència de Cabronazi.El diumenge 21 de gener hi haurà el Tradicional Cós de Sant Antoni, Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, que començarà a les 11 al Circuït Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça, amb les parades d’artesans. A partir de les 12, cavalls pura sang anglesos disputaran tres curses amb les quals es lliuraran el Premi Torre d’en Dolça, el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca i el Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca. A la mateixa hora, a les 12 del migdia, tindrà lloc el Trofeu Ajuntament de Vila-seca Sant Antoni 2018 entre AVF Vila-seca i Llegendes Vila-seca l’Oficina, a l’Estadi Municipal. A les 7 de la tarda s’iniciarà la Cercavila del Seguici Tradicional amb Elements Festius i Balls, des del jardí del Castell i fins a la plaça de l’Església.El Circ dels Somnis tornarà a ser lloc de trobada per al públic familiar el dimarts 23 de gener, amb l’espectacle Risotemagia del Mag Vidi, a les 18.00 h. Dues hores més tard l’Hotel Raval de la Mar acollirà un tast de vins i vermuts de De Muller. Per la seva banda, Pep Callau ens presentarà el seu espectacle familiar Marremangu, el dimecres 24 de gener a les 6 de la tarda al Circ dels Somnis. El 25 de gener tindrà lloc una degustació de gintònics a l’Hotel Raval de la Mar, a partir de les 10 de la nit.El divendres 26 de gener a les 17.00 h, s’inauguraran les obres de renovació i millora dels carrers de Salauris, de Bagà, del Segre i del Montseny. Mitja hora més tard, hi haurà la sortida de la XXXVII Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXI Milla Local, al circuït urbà del barri del Colomí. A les 6 de la tarda, al Circ dels Somnis, les escoles de dansa del municipi ens oferiran la Gran Gala de Dansa Sant Antoni 2018. Finalment, a les 22.30 h i al mateix espai, tindrà lloc Impro show amb Planeta Impro, un espectacle de riure i diversió per a tothom.El penúltim dia de Festa Major, el 27 de gener, començarà amb el Torneig Social de Tennis a les 10 del matí i a les 10.30 h tindrà lloc la IX Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca, els quals des de la plaça de l’Església iniciaran la cercavila fins a la plaça de Voltes. A les 12 del migdia, la Txaranga Band Tocats amenitzarà la Cercabirra. A les 5 de la tarda es disputarà el Trofeu FM d’Hivern de Natació a les Piscines Vila-seca, a partir de les 8 de la tarda tindrà lloc la Carretillada del Ball de Diables de Vila-seca a la plaça d’Estudi i, per finalitzar el dissabte, a les 22.30 h hi haurà el concert de Txarango al Pavelló Municipal d’Esports.El diumenge 28 de gener es donarà per finalitzada la Festa Major de Sant Antoni, amb el Joc de Descoberta en Família El porquet de Sant Antoni es vesteix de festa, a partir de les 10 a la plaça de l’Església i la tradicional Trobada Gegantera que enguany compleix 36 edicions, a partir de les 9 del matí. La trobada s’iniciarà amb les matinades de grallers, la concentració i plantada de les colles geganteres al carrer de Sant Antoni i continuarà amb la cercavila de gegants i grallers que anirà des del carrer dels Ferrers fins a la plaça de l’Església, on es farà una ballada final i es lliuraran els records.