Tarragona, en alerta taronja per vent

Es poden registrar ratxes màximes d'entre 70 i 100 quilòmetres per hora

Actualitzada 11/01/2018 a les 09:47

La demarcació de Tarragona es troba en alerta taronja, aquest dijous 11 de gener, per ratxes de vent de fins 100 quilòmetres per hora, segons indica l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) en la seva pàgina web. En concret es poden registrar ratxes màximes de vent d’entre 70 i 100 quilòmetres per hora al litoral sud i prelitoral del territori.L’Aemet avisa que amb l’alerta taronja existeix un risc meteorològic important, fenòmens meteorològics no habituals i amb cert grau de perill per a les activitats usuals. Amb la groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.