Multats per la mort dels seus gossos després de deixar-los tancats a un cotxe

Dos dels gossos van ser trobats morts mentre que la gossa que es va salvar presentava símptomes de deshidratació per cop de calor

Actualitzada 11/01/2018 a les 10:13

La gossa Dama de tres anys, Nerón de deu i Zeus, un cadell de nou mesos van ser tancats pels seus propietaris al cotxe el 31 de juliol de 2016 a Calafell. Aquest fet, segons publica avui el Diari de Tarragona, va tenir com a resultar la mort dels dos gossos mascles i l'ingrés d'urgència en una clínica veterinària de la femella. El motiu va ser un cop de calor i la deshidratació provocada per les elevades temperatures que es van generar a l'interior del vehicle.La condemna pels fets a la parella ha estat de 180 euros i la prohibició durant tres mesos de tenir animals. Aquesta és la decisió del Jutgat de Primera Instància numero 7 de El Vendrell. Una tercera acusada d'aquest cas tindrà la mateixa multa però amb una prohibició ampliada a quatre mesos enlloc de tres. La decisió ha sigut ratificada ara per la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Tarragona. Els acusats van apel·lar assegurant que «no van actuar amb dolo ni directe eventual», és a dir que no va existir una intencionalitat. La Audiència recorda que el Codi Penal exigeix només l'abandonament segons recull el mitjà.Els fetsLa parella va deixar a la seva gossa Dana de tres anys junt amb -dos gossos més, el gos mestís Nerón de deu anys i el mestís Zeus de nou mesos i mig- d'una altra dona. Sobre les 16:20, els tres propietaris van estacionar el seu Peugeot 508 i el va estacionar al Carrer Pablo Neruda de Calafell. El van abandonar deixant els animals tancats sense ventilació suficient. Els propietaris van tornar una hora després. Neron i Zeus ja havien mort. Els símptomes de l'estat de la gossa Dana eren de deshidratació per cop de calor.Els tres propietaris han sigut ara condemnats per un delicte lleu d'abandonament d'animals.