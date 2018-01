Foment destinarà més de 2,5 MEUR per recuperar el monestir de Santes Creus i la cartoixa d'Escaladei

El Ministeri invertirà en cinc projectes per recuperar el patrimoni històric de Catalunya

Actualitzada 11/01/2018 a les 20:23

El Ministeri de Foment ha anunciat que aportarà 3.816.780,66 euros a cinc projectes de recuperació i posada en valor del patrimoni històric a Catalunya amb càrrec als fons que es generen per a l'1,5% cultural com a conseqüència de l'execució de l'obra pública. Al Camp de Tarragona s'intervindrà a Aiguamúrcia (Alt Camp), on es restaurarà el claustre gòtic del monestir de Santes Creus. Foment hi invertirà 1.457.181,39 euros, la meitat del total. A la Morera de Montsant (Priorat) es restaurarà l'església de la cartoixa d'Escaladei. El ministeri aportarà a l'obra 1.107.665 euros, també la meitat de l'actuació.A Sant Vicenç de Castellet (Bages) es farà una rehabilitació estructural de l'ermita de Santa Maria de Castellet. Foment hi aportarà 138.024,95 euros, el 75% del total. A Veciana (Anoia) es restaurarà i s'adequarà el castell de Segur. El ministeri pagarà 25.002 euros, el 41,67% del pressupost.També hi haurà actuacions a la ciutat de Lleida, on s'adequarà l'antic palau de Justícia per encabir-hi la nova seu del museu d'art de la ciutat. Foment hi aportarà 1.088.907,32 euros, un 22,28% del total.