El Pacte de Berà 'exigeix' a Foment que els camions no passin per l'N-340

Els alcaldes creuen que les mesures acordades són urgents davant de la sinistralitat que s’ha registrat a les darreres setmanes

Actualitzada 10/01/2018 a les 20:19

Els alcaldes del Pacte de Berà han reprès les accions per reclamar solucions al col·lapse de trànsit i als accidents a la carretera N-340. En concret, reclamen les mesures que s’havien d’implantar aquest passat 1 de gener, la més destacada de les quals era la prohibició de circular camions. Així ho han demanat al Ministeri de Foment.Els ajuntaments van arribar a un acord amb la Generalitat l’any passat, amb el suport del Govern central, per adoptar mesures que milloressin la seguretat de la carretera N-340. La conjuntura política actual de Catalunya ha frenat la implantació d’aquestes mesures. L’Ajuntament de Calafell es feia ressò dimecres de les reivindicacions dels alcaldes del Pacte de Berà –del quan en forma part– i recordava que «un seguit d’accidents ocorreguts en les darreres setmanes, fins i tot amb víctimes mortals, ha disparat l’alarma dels alcaldes del pacte que pensen que, si les mesures ja eren urgents, ara no es pot esperar ni un dia més. Hi hagi o no govern a Catalunya.» Els alcaldes del Pacte de Berà s’han adreçat al ministeri de Foment per exigir-li que l’acord assolit fa uns mesos es porti a la pràctica amb caràcter immediat.Segons l’acord, des del passat 1 de gener els camions haurien d’haver començat a circular obligatòriament per l’autopista AP-7 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès. El Pacte de Berà recorda que el trànsit hauria estat bonificat amb un 42,5% de descompte per als camions de pas, i un 50% per als desplaçaments locals. L’altra mesura és la gratuïtat pels turismes entre Vilafranca del Penedès (entrada sud) i Ulldecona, a les Terres de l’Ebre quan el viatge d’anada i tornada es fes en un màxim de 24 hores. Era el mecanisme per afavorir els desplaçaments diaris per motius de feina o d’estudis.Segons l’alcalde d’Altafulla i portaveu del Pacte de Berà, Fèlix Alonso, «encara que la investidura estigui prevista d’ací a poc temps, no podem esperar. Perquè, després del nou Govern, vénen els canvis de conselleres i, després, els nous directors generals. Si hem d’esperar que els nous responsables comenci a reunir-se amb el Ministeri de Foment o amb la concessionària de l’autopista, no acabarem mai».