Detectats cinc fraus en el consum d'aigua a la Pobla de Montornès el 2017

L’empresa Aqualia ha detectat aquestes accions fraudulentes, que suposen 1,5 milions de litres d’aigua

Actualitzada 11/01/2018 a les 11:04

Aqualia ha detectat un total de cinc fraus en el consum d’aigua a la Pobla de Montornès durant el 2017, els quals corresponen a 1.562.000 litres d’aigua defraudats. L’empresa ho ha detectat en el marc d’una campanya continua per vigilar, controlar i detectar possibles accions fraudulentes de consum d’aigua amb el comptador manipulat o connexions sense autorització a la xarxa general.En el moment en què els inspectors del Servei Municipal d'Aigües detecten un possible frau, s'estén acta tot adjuntant fotos per a l'estudi del cas. En confirmar-se el frau, es procedeix al canvi de comptador i a la comunicació certificada al propietari de l'habitatge. En els casos més extrems s’inicia un procediment judicial.L’Ajuntament i Aqualia demanen la col·laboració dels veïns perquè, en cas que tinguin coneixement de fraus en el consum d’aigua ho comuniquin a l’empresa a través del telèfon 900 81 40 81.