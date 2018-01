Comença la remodelació del Pavelló d'Esports del Vendrell

Es faran nous accessos, sis vestidors i lavabos i s’amplia l’aforament

Actualitzada 10/01/2018 a les 21:34

Aquesta setmana han començat les obres de remodelació del Pavelló del Club d’Esports Vendrell per tal de tenir-lo a punt per acollir, el proper mes de juny, la competició d’handbol femení dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. En concret, es substituirà la coberta de fibrociment per una de nova, es faran nous accessos, sis vestidors i lavabos, s’ampliarà l’aforament de la grada amb cadires noves, es renovarà el quadre elèctric i s’habilitaran cabines de premsa. Tot i que han quedat fora del projecte algunes millores plantejades inicialment, com la cobertura de la pista exterior, el regidor d’Esports, Ferran Trillas, ha explicat que «ara es tracta d’aprofitar l’ocasió per poder fer una actuació de millora important, amb la qual el pavelló s’adequarà a les normatives vigents de seguretat i de competició. A mesura que es disposi de pressupost, es podrà plantejar fer les millores que han quedat fora».