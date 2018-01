A presó un home per l'atracament d'una pastisseria a Valls

El lladre va intimidar a la treballadora amb una arma llarga tipus escopeta

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Valls (Alt Camp) van detenir el passat dimarts un home de 36 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa a un establiment comercial de la ciutat.Els fets es van produir al voltant de les 19.40 hores del dilluns dia 8, quan un home amb la cara tapada i una arma llarga tipus escopeta va accedir a l’interior d’un comerç ubicat al carrer Avenir de la localitat vallenca. La treballadora en veure’l, ràpidament va fugir del local per demanar auxili. El lladre un cop sol a l’interior va decidir marxar corrents sense arribar a sostraure res de l’establiment.Després de diverses indagacions, els investigadors han pogut identificar el presumpte autor dels fets i detenir-lo a Valls. Aquest, que comptava amb nombrosos antecedents per delictes patrimonials, ha passat avui a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls, que n’ha decretat el seu ingrés a presó.